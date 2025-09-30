“Hay algo oscuro”: Familia de María Elcira pone sobre la mesa inquietante teoría

María Elcira

Por: Catalina Martínez

A finales de julio, los familiares de María Elcira Contreras interpusieron una querella por falsificación de documentos públicos y entorpecimiento de la investigación. El abogado Juan Carlos Manríquez señaló que ciertos registros de las cámaras de seguridad del predio donde la mujer desapareció habían sido borrados.

Mediante el profesional, la familia de la adulta mayor denunciaron que la PDI entregó los videos de las cámaras sin verificar su contenido y que algunos registros podrían haber sido sobrescritos. Según Carla Hernández, nieta de María Elcira, solo existen cinco horas de grabación, pese a que se habían solicitado 24.

Las sospechas de la familia

Han pasado más de dos meses desde que se presentó dicha querella, y la familia de María Elcira sigue sin conocer avances en la investigación. Incluso temen que no se esté realizando ningún trabajo efectivo.

En conversación con La Cuarta, Carla Hernández señaló: “Resulta que la causa de obstrucción a la investigación no ha avanzado nada, aún no le toman declaración al PDI (que recogió las imágenes desde el fundo Las Tórtolas). El abogado me dice que no le han dado las copias de las carpetas solicitadas hace ya bastante tiempo”.

“Nadie quiere dar información. Ni el fiscal ni la PDI. Hay algo que se va a destapar en algún momento, porque realmente nosotros estamos seguros que hay obstrucción a la investigación por parte de al menos un funcionario de la PDI que fue el que dice que se llevó el sistema de vigilancia y no lo hizo, le asigna número de evidencia, pero no se lleva nada", añadió la joven. 

En esa misma línea, recordó que “hay un acta que firma Mónica Kleinert (dueña del fundo) que dice que entrega los videos. No hay explicación ni oficial ni extraoficial de por qué no se rescataron esas 24 horas que el fiscal ordenó”.

“Creo que voluntariamente no quieren avanzar en ninguna de las causas (por la desaparición y presunta obstrucción). Tienen paralizada las causas a propósito, porque el abogado ha pedido copias de las dos causas y no se nos ha entregado absolutamente nada”, recalcó Carla.

“Mientras la causa siga en Limache, sentimos que no va avanzar. Es un secreto a voces que, en un pueblo donde todos se conocen, se cubren las espaldas. Hay algo oscuro y no puede ser que las autoridades hagan vista gorda ante esta situación”, sentenció la nieta de María Elcira. 

