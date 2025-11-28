Nelson Acosta, histórico exentrenador de La Roja, es internado por complejo estado de salud

Las malas noticias se han adueñado de La Roja durante las últimas semanas. Tras el lamentable fallecimiento de Xavier Azkargorta, ahora la preocupación volvió a instalarse en todo el país debido a que Nelson Acosta, histórico exDT, fue internado de urgencias por su grave estado de salud.

El exentrenador fue ingresado este viernes a la urgencia de la Clínica Isamédica en Rancagua y despertó la preocupación en los fanáticos de la selección chilena, quienes miran con preocupación su estado de saludo y el Alzheimer que lo viene complicando hace años.

Nelson Acosta preocupa a los hinchas de La Roja

Según información de RedGol, Acosta fue "trasladado a la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del recinto y se encuentra estable dentro de lo delicado que es su actual estado de salud".

Nelson Acosta tuvo que ser internado por su grave estado de salud.

Recordar que hace ya varios años que Nelson Acosta vive junto a su familia en su hogar ubicado en San Vicente Tagua Tagua, donde comparte y disfruta sus días con sus seres más cercanos.

Los logros de Acosta con Chile

Recordar que el exentrenador dejó un imborrable recuerdo en el fútbol chileno después de alcanzar los octavos de final en el Mundial de Francia 98 y por conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

