¡Sacrilegio! Evelyn Matthei recibió feroces burlas por particular forma de preparar completos

En el contexto de la celebración del Día del Completo, Evelyn Matthei, candidata presidencial, se convirtió en el centro de una ola de comentarios y burlas en la plataforma X.

El trolleo se dio tras la difusión masiva de un video en el que Matthei aparece preparando un completo de una manera poco ”completesca”, desafiando las reglas tradicionales de esta icónica preparación de nuestro país.

Mientras algunos siguen debatiendo sobre si el tomate debe ir arriba o abajo, la candidata se puso por encima de dicha discusión, colocando la mayonesa primero, incluso antes de la salchicha.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Para sorpresa de nadie, los usuarios no tardaron en descargar toda su indignación frente a la inusual técnica completera. “Le pone la mayo primero al completo: psicópata”, “Esa señora nunca ha preparado un completo”, “Le gustan tanto (los completos) que no sabe hacerlos”, “Es un completo montaje. Es más penca que el asado de Kast en la elección pasada, sin parrilla encendida. Estos viven de la mano de la nana pero según ellos son funcionales” y “Los políticos que no son auténticos siempre lo arruinan. Habría sido más creíble que le llevaran el tocomple a la mesa en lugar de mostrarse preparando algo que no sabe preparar”, fueron algunos de las críticas.

Tradicionalmente, especialmente en las fuentes de soda, la mayonesa es el último ingrediente que se añade al completo, ya sea el italiano, el especial mayo, el dinámico o cualquier otra de las variedades más populares. Sólo después se incorporan los extras, como ají verde, ají en salsa, kétchup o mostaza.

Pese a los trolleos de los cibernautas, hubo quienes apoyaron la peculiar forma de preparar los completos de Evelyn Matthei. “Yo le hecho abajo siempre un poco para humectar el pan... pero luego de nuevo arriba”, “Sacrilegio, pero en la versión óptima, partes con la mayonesa! Y la vienesa es lo último que añades, así no se desborda el completo”, escribieron algunos usuarios.

Eso sí, en la cuenta oficial de Instagram de Matthei, se puede observar que la candidata sigue la preparación tradicional del completo chileno. En el video, agrega la mayonesa al final, sobre la palta, y coloca el tomate en la parte inferior, respetando el orden clásico de los ingredientes.