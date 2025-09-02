¡Solo avanzarán los mejores! Ya se disputan los cuartos de final del US Open

Actualmente se está disputando el último Grand Slam del año en tierran norteamericanas con el US Open, donde las más grandes estrellas del tenis están buscando escribir su nombre en la historia llevándose un torneo mayor a sus registros, donde además no contamos con chilenos participando, quienes fueron eliminados en la primera ronda.

La acción en el torneo comenzó el pasado 18 de agosto con el inicio de las clasificatorias al cuadro principal del torneo, fue en esta instancia donde tanto Tomás Barrios como Cristián Garín se quedaron en el camino del torneo, perdiendo sus respectivos encuentros y dejando en el cuadro principal sólo a Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

En este momento se están disputando los cuartos de final del US Open, donde los mejores tenistas del momento buscan seguir avanzando en busca de la gloria máxima. La competencia es de primer nivel y nadie quiere perderse ni un minuto de los encuentros que podrían extenderse por varias horas al disputarse al mejor de cinco sets.

El día de hoy comenzaron los cuartos de final del US Open, donde además ya tenemos al primer clasificado a la semifinal, este es el caso de Carlos Alcaraz (2), quien esta mañana derrotó a Jiri Lecheka (20) en set corridos. Para cerrar la jornada el día de hoy a eso de las 20:00 horas en nuestro país, Novak Djokovic (7) vivirá un duelo de infarto ante Taylor Fritz (4).

Los últimos dos duelos de los cuartos de final se disputarán el día de mañana, el primer turno será a las 11:30 horas de nuestro país entre Felix Auger Aliassime (25) y Alex de Minaur (8). Mientras que el plato fuerte se vivirá a eso de las 20:00 horas con el duelo de italianos entre Jannik Sinner (1) y Lorenzo Musetti (10).