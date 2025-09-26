¡Escándalo judicial! Fiscalía denuncia intento de favorecer a Martín Pradenas

Acusan a perito de intentar favorecer a Martín Pradenas

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Rechazar recurso que busca anular absolución de tio abuelo de Tomás Bravo

Tío abuelo de Tomás Bravo sigue absuelto: Corte desestima intento de revertir fallo
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¡Más dinero a las arcas! Universidad de Chile vendería a jugador cortado a Colombia
Sonríe la billetera de Universidad de Chile.

¡Sonríe la billetera! El millonario premio que suma Universidad de Chile en Sudamericana
Hay luz verde para un nuevo torneo en el fútbol chileno.

¡Ya es casi una realidad! Revelan acuerdo para disputar un tercer torneo en el fútbol chileno

¡Luto en el fútbol! Muere joven futbolista con pasos por el Arsenal
TVN

¿Don Carter es usted? Periodista protagonizó chascarro en TVN con inesperada confesión sexual
Pelea de periodistas peruanos tras caer ante Universidad de Chile

¡No soportaron la derrota! Periodistas peruanos se fueron a los golpes tras caer con Universidad de Chile
Nicolás Córdova toma fuerte medida con La Roja Sub-20.

¿Qué te parece? La fuerte medida de Nicolás Córdova con La Roja sub-20
Trabajadores apoyan permiso por duelo de mascotas

Porque también son familia: “Ley Duque” y el masivo apoyo de trabajadores a permiso por muerte de mascotas
Evelyn Matthei

¡Ya es oficial! Evelyn Matthei confirmó a Claudio Bravo como su ministro de Deporte si sale electa

Han pasado más de dos años desde que Martín Pradenas recibió una sentencia de 17 años de cárcel por diversos delitos sexuales, entre ellos la violación de Antonia Barra. 

Ahora, el proceso vuelve a estar en el centro de la atención pública. Todo luego de que la Fiscalía imputara a un perito informático vinculado a la defensa, acusándolo de haber entregado un testimonio falso en beneficio del condenado.

Las miradas se concentran en Juan Muñoz Cortés, señalado por la Fiscalía como responsable de intentar beneficiar intencionalmente a Pradenas mediante un testimonio falso

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

En conversación con BioBioChile, el abogado Carlos Gajardo, uno de los querellantes en la causa, afirmó que es "una conducta grave que un perito falte a la verdad estando bajo juramento, nos parece que esto merece un reproche penal". En esa misma línea, agregó: "Por lo tanto, vamos a adherir a la acusación fiscal e insistir en el juicio oral para que estas conductas sean sancionadas penalmente".

Por otro lado, el Ministerio Público está solicitando una pena de cuatro años de presidio para Muñoz Cortés, y el Tribunal de Garantía de Temuco programó una audiencia de preparación del juicio oral para el 5 de febrero del próximo año.

La polémica declaración se registró en el primer juicio oral de Martín Pradenas, celebrado en Temuco en 2022, cuando la defensa presentó al perito informático Juan Muñoz, ex teniente coronel de Carabineros, quien presuntamente proporcionó un peritaje con información falsa.

NOTAS DESTACADAS

Rechazar recurso que busca anular absolución de tio abuelo de Tomás Bravo

Tío abuelo de Tomás Bravo sigue absuelto: Corte desestima intento de revertir fallo
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¡Más dinero a las arcas! Universidad de Chile vendería a jugador cortado a Colombia
Sonríe la billetera de Universidad de Chile.

¡Sonríe la billetera! El millonario premio que suma Universidad de Chile en Sudamericana
Hay luz verde para un nuevo torneo en el fútbol chileno.

¡Ya es casi una realidad! Revelan acuerdo para disputar un tercer torneo en el fútbol chileno

¡Luto en el fútbol! Muere joven futbolista con pasos por el Arsenal
TVN

¿Don Carter es usted? Periodista protagonizó chascarro en TVN con inesperada confesión sexual
Pelea de periodistas peruanos tras caer ante Universidad de Chile

¡No soportaron la derrota! Periodistas peruanos se fueron a los golpes tras caer con Universidad de Chile
Nicolás Córdova toma fuerte medida con La Roja Sub-20.

¿Qué te parece? La fuerte medida de Nicolás Córdova con La Roja sub-20
Trabajadores apoyan permiso por duelo de mascotas

Porque también son familia: “Ley Duque” y el masivo apoyo de trabajadores a permiso por muerte de mascotas
Evelyn Matthei

¡Ya es oficial! Evelyn Matthei confirmó a Claudio Bravo como su ministro de Deporte si sale electa
Novak Djokovic se despide de Nikola Pilic

"Una sensación de vacío": La sentida carta de Novak Djokovic tras el fallecimiento de su padre tenístico
Gol histórico de Lucas Assadi en la U

¡Va por el récord!: Lucas Assadi hace historia en la U con su gol ante Alianza Lima
Clark anuncia compra de Javier Altamirano en la U

¡ES OFICIAL!: Michael Clark anuncia la bomba más esperada por los hinchas de la U
Cambios de Ortiz en Colo Colo ante Iquique

¡Atención albos!: Cambio de última hora en los citados de Colo Colo para enfrentar a Iquique
Gorosito se mofa de la barbarie tras eliminación ante la U

La polémica declaración de Gorosito tras eliminación de Alianza Lima ante la U: Se mofó de la barbarie
Carabineros

Violación, impunidad y abandono: Brutal caso de abuso sexual y suicidio estremece a Carabineros
viuda negra

Actriz cazaba hombres en Argentina: Revelan modus operandi de “viuda negra” chilena

¿Influirá en algo? Las selecciones más caras para el Mundial sub-20 en Chile
José Antonio Kast evadió preguntas sobre millonario recorte fiscal

¡Se fue por las ramas! Acorralan a Kast con consultas sobre recorte fiscal de US$6000 millones
Metro de Santiago

El Metro como espejo de la crisis de salud mental: El trágico momento en que chofer no alcanzó a frenar por persona en la vía