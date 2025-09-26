¡Escándalo judicial! Fiscalía denuncia intento de favorecer a Martín Pradenas

Han pasado más de dos años desde que Martín Pradenas recibió una sentencia de 17 años de cárcel por diversos delitos sexuales, entre ellos la violación de Antonia Barra.

Ahora, el proceso vuelve a estar en el centro de la atención pública. Todo luego de que la Fiscalía imputara a un perito informático vinculado a la defensa, acusándolo de haber entregado un testimonio falso en beneficio del condenado.

Las miradas se concentran en Juan Muñoz Cortés, señalado por la Fiscalía como responsable de intentar beneficiar intencionalmente a Pradenas mediante un testimonio falso.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

En conversación con BioBioChile, el abogado Carlos Gajardo, uno de los querellantes en la causa, afirmó que es "una conducta grave que un perito falte a la verdad estando bajo juramento, nos parece que esto merece un reproche penal". En esa misma línea, agregó: "Por lo tanto, vamos a adherir a la acusación fiscal e insistir en el juicio oral para que estas conductas sean sancionadas penalmente".

Por otro lado, el Ministerio Público está solicitando una pena de cuatro años de presidio para Muñoz Cortés, y el Tribunal de Garantía de Temuco programó una audiencia de preparación del juicio oral para el 5 de febrero del próximo año.

La polémica declaración se registró en el primer juicio oral de Martín Pradenas, celebrado en Temuco en 2022, cuando la defensa presentó al perito informático Juan Muñoz, ex teniente coronel de Carabineros, quien presuntamente proporcionó un peritaje con información falsa.