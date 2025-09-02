Escándalo en el Superclásico: el polémico informe arbitral de Cristián Garay tras la tragedia en el Monumental

Superclásico

Por: Paula Osorio

El Superclásico 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile no solo dejó una victoria ajustada para los albos, sino también un escándalo que sacude al fútbol chileno. El árbitro Cristián Garay entregó un informe que sorprendentemente omitió los hechos más graves ocurridos en el Estadio Monumental, generando indignación en la opinión pública.

Un triunfo con sombra de tragedia

El “Cacique” celebró un 1-0 que le permitió volver a festejar en un clásico, pero lo deportivo quedó eclipsado por la muerte de un hincha colocolino. El aficionado intentó trasladarse de un sector a otro caminando por el techo del recinto de Macul, pero terminó cayendo desde más de cuatro metros, sufriendo heridas que posteriormente le costaron la vida.

A la tragedia se sumaron bengalas, fuegos artificiales y desórdenes en las tribunas, un escenario que hacía prever un duro informe arbitral. Sin embargo, la realidad fue completamente distinta.

El informe que nadie entiende

El documento de Cristián Garay solo hizo mención a la expulsión de Franco Calderón, defensa de la U, sin registrar ni la muerte del hincha, ni el uso de pirotecnia, ni el episodio de Javier Correa en camarines. Una omisión que ha desatado fuertes críticas y pone nuevamente bajo la lupa el rol de los jueces en partidos de alta convocatoria.

Inspección sanitaria tras la caída

Al día siguiente, personal de la Seremi de Salud acudió al Monumental para investigar lo sucedido. Según el informe al que accedió la prensa, las cámaras muestran cómo el hincha transitaba por la techumbre antes de perder el equilibrio y caer. El documento detalla que en el momento del accidente había 500 funcionarios de seguridad, de los cuales 30 se encontraban en la zona del siniestro.

Superclásico bajo cuestionamiento

Lo que debía ser una fiesta del fútbol terminó convertido en un episodio marcado por la violencia, la precariedad en la seguridad y un informe arbitral que omite hechos críticos. Ahora, el caso podría abrir un nuevo debate sobre la organización de partidos de alto riesgo en Chile y la responsabilidad de los distintos estamentos involucrados.

