“Se creen dueños del lugar”: Equipo de Mega sufrió violento ataque en plena transmisión

Este miércoles, el ambiente en el Barrio Meiggs se tornó tenso durante una transmisión en vivo del programa Mucho Gusto de Mega. Cerca de las 10 de la mañana, varios individuos, visiblemente molestos por la presencia del equipo televisivo, comenzaron a agredirlos para expulsarlos del lugar.

Es más, el periodista Roberto Saa vivió un momento de alto riesgo cuando una piedra pasó a escasos centímetros de su cara. Así lo relató él mismo al regresar al estudio, visiblemente afectado, mientras compartía con sus compañeros lo ocurrido en el lugar.

“Algo pasó”, afirmó Karen Doggenweiler antes de darle el pase al comunicador para que entregara los detalles de lo que había sucedido. “Sí, vivimos un momento complicado. Seguimos recorriendo acá en el Barrio Meiggs y unos tipos nos dicen ‘váyanse de acá de inmediato’. Le digo ‘¿por qué? ¿me está amenazando?’. ‘Sí, sí, lárguense’", contó Saa.

“Nos tiraron conos de seguridad y piedras. Estamos bien, estamos bien por si acaso. El camarógrafo, nuestro productor...”, reveló, justo antes de que desde el estudio le sugirieran que se resguardara y se alejara del peligro.

“Súbanse al vehículo. No vale la pena, no hay que arriesgarse”, les dijo José Antonio Neme, molesto por el dramático episodio. “Son delincuentes, Roberto, son delincuentes. Mira el nivel de agresividad”, complementó por su parte su compañera en el matinal.

“Ya empezaron los mafiosos... ¿Te das cuenta por qué hay que pasar una aplanadora ahí? Ya basta. Cobardes", agregó José Antonio, quien explotó en vivo por la indignación.

En ese momento, Roberto Saa tomó nuevamente la palabra y compartió nuevos detalles del violento episodio. “Los tipos se creen dueños del lugar. Me dicen ‘lárgate de acá inmediatamente’. Yo le digo ‘¿por qué? ¿me estás amenazando?’ Y me dice ‘si, se tienen que ir de acá inmediatamente’“.

“Yo le digo ‘¿por qué?, si uno puede estar en cualquier lugar?’. Y me dicen ‘no, no, no. Se van de acá inmediatamente’. Y ahí nos empezaron a tirar primero los conos de la calle y después ya un peñascazo grande, enorme. Gigante", relató.