José Antonio Neme estalla indignado en el matinal por asado en cementerio: "¡Me importa tres pitos!"

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme se refirió indignado a las personas que realizaron una celebración con asado y música en pleno Parque El Manantial de Maipú. En concreto las imágenes virales generaron un amplio debate de en el programa de la mañana e incluso el periodista relacionó este festejo con el comercio ambulante.

Cabe mencionar que esta surte de celebración se realizó donde se encuentran los restos de Sabrina Durán Montero, más conocida como la "narco reina", joven que era influencer en TikTok en donde tenía miles de seguidores pero que fue asesinada en plena vía pública tras recibir múltiples disparos en octubre del 2023.

¿Qué dijo Neme sobre esta particular celebración en el cementerio?

“Esto es una aberración social. No sé cómo calificarlo, a mí no me interesa quiénes son, ni de dónde vienen, ni qué cultura tienen, no tengo por qué conectarme con ellos. Pero conceptualmente, culturalmente, civilizadamente, todo eso nos lleva a un escenario que es delirante”, comenzó José Antonio.

“A mí me parece, lo digo con mucho respeto, creo que es increíble, y no creo que nos alcancemos a dar cuenta que en un panel de televisión, en un canal de televisión de cualquier país del mundo, estemos discutiendo sobre personas que hacen un asado en un cementerio. Creo que es una cosa de otro planeta”, continuó. Posteriormente apuntó que el país vivía actualmente en la película: “Alicia en el país de las maravillas”.

“Estamos normalizando cosas que son aberrantes. Me van a decir que yo soy clasista, que soy xenófobo. ¡Me importan tres pitos que digan que soy clasista y xenófobo!”, enfatizó golpeando la mesa. Y añadió que este grupo que hizo el asado en el cementerio “está enfermo de la cabeza”. Por último, totalmente enfurecido, llamó a la decencia y a una buena convivencia.

