Encuentran a niña de 13 años desaparecida: detallan cómo se logró dar con su paradero

Durante las últimas horas Carabineros de Chile informó que se logró dar con la menor de 13 años desaparecida desde el 14 de febrero luego de que saliera de su casa en Estación Central. Recordemos que Ivone Alvarado había sido captada por las cámaras de seguridad de distintos lugares acompañada de dos hombres entre 35 y 40 años.

El primer video que se mostró de la niña se le vio en el Acua Park “El Idilio” de Peñalolén, donde videos de las cámaras de seguridad la mostraron en compañía de un hombre de entre mayor. “Ella se fue solo con su ropita puesta, entonces ese traje de baño se lo tiene que haber conseguido”, afirmó su madre tras ver el registro.

¿Cómo encontraron a la niña desaparecida?

La menor fue encontrada con vida durante las últimas horas en la comuna de Renca.Según detalló Emol, personal policial estaba desplegado en la zona en el marco de un operativo por el funeral del triple homicidio ocurrido el fin de semana y fue en eso cuando la niña se les acercó diciendo que estaba retenida.

Así mismo relataron que a la autoridad, la menor se identificó como Ivon Alvarado y aseguró que había sido retenida por terceros, pero que ya había logrado escapar. Al instante, los funcionarios dieron aviso al Departamento de Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV), quienes corroboraron que se trataba de la menor reportada como desaparecida.

Siguiendo las ordenes del Ministerio Público la menor será entregada a su familia. Es importante decir que en otro video se vio a la adolescente en pleno Metro Cal y Canto siendo entregada por un adulto a otro hombre mayor que la esperaba, según una testigo que conocía a este sujeto mencionó que. “Él vino con la niña, me sorprendió verlo porque era chica. Le pregunté la edad y me dijo que tenía 17, pero su carita no lo parecía”, reconoció la testigo clave a T13.

