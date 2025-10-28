Andaba con una cámara oculta: Encaran a presunto degenerado del Metro que grababa a menores

Enfrentan a supuesto degenerado del Metro de Santiago

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Familia de María Elcira Contreras pide que se interrogue a nuevos testigos

Caso María Ercíra: ¿Quiénes son los nuevos testigos que podrían cambiar el rumbo de la investigación?
Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera

¿Fue un ajuste de cuentas? Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera con el Guatón Beltrán

¡La sorpresa del torneo! El Master 1000 de Paris tiene su primer gran golpe
Figuras del gobierno responden a dichos de jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Los tildó de atorrantes! Gobierno respondió a fuertes dichos del jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Por partida doble! Universidad Católica prepara apelaciones al Tribunal por Clásico Universitario

¡Sigue la polémica! Aníbal Mosa le responde a Michael Clark por sus declaraciones
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡Una nueva caída! Mal inicio de semana para Alejandro Tabilo en el circuito Challenger
hermana de Krishna Aguilera denuncia nuevo drama personal

El drama no termina: Hermana de Krishna Aguilera denuncia persecución en medio de proceso judicial
Boca Juniors quiere a Felipe Loyola.

Más chilenos: Juan Román Riquelme quiere reforzar Boca Juniors con esta figura de La Roja
Las burlas de la UC contra Lucas Assadi.

Siguen celebrando: la UC le manda palitos a la U y a Lucas Assadi después de ganarles el clásico

Un registro que se volvió viral mostró la inesperada reacción de un hombre acusado de grabar a menores en el Metro de Santiago. Al ser encarado por un testigo que lo habría sorprendido en flagrancia, el sujeto salió corriendo.

La huida, a juicio de los usuarios, sería una demostración clara de la culpabilidad del sujeto. “¿Alguien conoce a este degenerado? Anda con una cámara en una bolsa. Nadie apañó. Hoy en Línea 3. Funen a este cu...”, pidió el joven que lo funó.

“Este hu... anda grabando pendejas, mira cómo arranca. Anda grabando a cabras chicas y tiene una cámara oculta en esa bolsa”, expuso el hombre que enfrentó al presunto degenerado del Metro. “¡Andai grabando cabras chicas, hueón! Por hueón te voy a funar, cu... ¡Cagaste!”, exclamó, mientras el acusado intentaba escapar.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Para sorpresa de nadie, el indignante momento levantó una ola de comentarios por parte de los usuarios en X, quienes criticaron el actuar del acusado y destacaron la reacción del hombre que lo encaró. 

Gracias a ese hombre que funó y no siguió este asqueroso ejemplo. Un hombre de verdad”, “Ojalá alguien lo reconozca pa que se sepa su nombre pronto”, “Gracias gracias al que grabó a este csm. Sólo espero que pronto alguien lo reconozca” y “Cuiden a sus hijos. Traten de acompañarlos siempre. Este país está podrido”, fueron algunos de los comentarios. 

NOTAS DESTACADAS

Familia de María Elcira Contreras pide que se interrogue a nuevos testigos

Caso María Ercíra: ¿Quiénes son los nuevos testigos que podrían cambiar el rumbo de la investigación?
Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera

¿Fue un ajuste de cuentas? Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera con el Guatón Beltrán

¡La sorpresa del torneo! El Master 1000 de Paris tiene su primer gran golpe
Figuras del gobierno responden a dichos de jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Los tildó de atorrantes! Gobierno respondió a fuertes dichos del jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Por partida doble! Universidad Católica prepara apelaciones al Tribunal por Clásico Universitario

¡Sigue la polémica! Aníbal Mosa le responde a Michael Clark por sus declaraciones
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡Una nueva caída! Mal inicio de semana para Alejandro Tabilo en el circuito Challenger
hermana de Krishna Aguilera denuncia nuevo drama personal

El drama no termina: Hermana de Krishna Aguilera denuncia persecución en medio de proceso judicial
Boca Juniors quiere a Felipe Loyola.

Más chilenos: Juan Román Riquelme quiere reforzar Boca Juniors con esta figura de La Roja
Las burlas de la UC contra Lucas Assadi.

Siguen celebrando: la UC le manda palitos a la U y a Lucas Assadi después de ganarles el clásico
Mauricio Isla tiene las horas contras en Colo Colo.

Lunes negro: Mauricio Isla sufre robo tras el amargo empate de Colo Colo ante Limache
Rodrigo Contreras y la razón de su ausencia en la U.

¿Justificado? El problema judicial que tiene a Rodrigo Contreras cortado en la U de Chile
Fernando Ortiz y su análisis tras empate de Colo Colo.

Vaso medio lleno: Fernando Ortiz sorprende con insólito análisis tras empate de Colo Colo
Hinchas de Colo Colo pierden la paciencia.

Hinchas de Colo Colo explotan tras el empate ante Deportes Limache y dedican potente cántico
Manuel Pellegrini elige entre Chile o Betis.

¿Se aleja de La Roja? Manuel Pellegrini suma más interesados en sus servicios

¡DE INFARTO! El increíble final que se podría extender en la Primera B
clark u de chile

¡Fuertes dardos! Michael Clark explotó contra Pablo Milad y Juan Tagle por Clásico Universitario
El gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC

¡Podría no jugar más este año! La fuerte sanción que arriesga Lucas Assadi tras clásico universitario
Lluvia para Halloween en Santiago

¿Los rumores son ciertos?: Centro meteorológico revela si habrá o no lluvia para Halloween en Santiago
Hermana de Krishna Aguilera acusa a suegra de Juan Beltrán

¿Cómplice del crimen?: La acusación de la hermana de Krishna Aguilera contra la suegra de Juan Beltrán