Andaba con una cámara oculta: Encaran a presunto degenerado del Metro que grababa a menores

Un registro que se volvió viral mostró la inesperada reacción de un hombre acusado de grabar a menores en el Metro de Santiago. Al ser encarado por un testigo que lo habría sorprendido en flagrancia, el sujeto salió corriendo.

La huida, a juicio de los usuarios, sería una demostración clara de la culpabilidad del sujeto. “¿Alguien conoce a este degenerado? Anda con una cámara en una bolsa. Nadie apañó. Hoy en Línea 3. Funen a este cu...”, pidió el joven que lo funó.

“Este hu... anda grabando pendejas, mira cómo arranca. Anda grabando a cabras chicas y tiene una cámara oculta en esa bolsa”, expuso el hombre que enfrentó al presunto degenerado del Metro. “¡Andai grabando cabras chicas, hueón! Por hueón te voy a funar, cu... ¡Cagaste!”, exclamó, mientras el acusado intentaba escapar.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Para sorpresa de nadie, el indignante momento levantó una ola de comentarios por parte de los usuarios en X, quienes criticaron el actuar del acusado y destacaron la reacción del hombre que lo encaró.

“Gracias a ese hombre que funó y no siguió este asqueroso ejemplo. Un hombre de verdad”, “Ojalá alguien lo reconozca pa que se sepa su nombre pronto”, “Gracias gracias al que grabó a este csm. Sólo espero que pronto alguien lo reconozca” y “Cuiden a sus hijos. Traten de acompañarlos siempre. Este país está podrido”, fueron algunos de los comentarios.