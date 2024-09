¡Tensión en vivo! Entrevistador pone incómodo a José Antonio Kast con directa pregunta

El excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast vivió un tenso momento en vivo con el medio Puranoticia.cl, luego de que el entrevistador le consultara de qué vivía. En concreto el político prefirió contrapreguntarle al periodista y enfrascarse en una discusión sobre sueldos que el comunicador no comprendió.

Por otro lado, Kast comenzó a enumerar los trabajos que ha tenido durante su vida hasta que finalmente reconoció que tenía una empresa junto a su esposa María Pía Adriasola. Así mismo el periodista se mencionó que no pensó que esta pregunta lo iba a incomodar tanto y que existían "muchas" personas que se preguntaban como lo hacía el candidato para mantenerse tanto tiempo en "campaña".

La incomodidad de Kast al ser consultado por sus ingresos

"Yo tengo cuatro hijos, saco cuentas ¿Cómo recauda? ¿De qué vive José Antonio Kast?” le consultó Jorge Antonio Vega animador del programa. “Usted puede meterse a mi declaración de patrimonio...” respondió rapidamente Kast cuando fue interrumpido por el comunicador que le señaló. “No, pero cuéntenos" dijo.

Ante esto y con tono de voz molesto el excandidato presidencial que se podría volver a candidatear en las próximas presidenciales señaló. "Bueno, dígame, ¿cuánto gana usted?" contrapreguntó. "¿Yo? Lo suficiente¿Yo? Lo suficiente" apuntó Vega a lo que el Republicano mencionó "pero dígame, si para qué va a ocultar".

Finalmente el periodista le aclaró. "Yo no le estoy preguntando cuánto gana (...) el entrevistado es usted, pues, José Antonio" manifestó. "A lo que voy, es que de acuerdo a cómo uno pregunte puede situar una situación" lanzó Kast con tono de voz serio. "No pensé que la pregunta la iba a incomodar tanto" cerró Vega a lo que el candidato lanzó que "no me incómoda".

