El tenso roce entre Monserrat Álvarez y Roberto Cox por las denuncias contra Jorge Valdivia

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana, el periodista Roberto Cox vivió un tenso momento con la conductora del espacio, Monserrat Álvarez, luego de que lanzara un comentario sobre las denuncias que afectan a Jorge Valdivia, el cual no le pareció a la comunicadora de televisión.

“Muchos hombres, para poder llegar a esa relación sexual, abusan de sustancias y alcohol, porque no encuentran otra forma de llegar a la relación sexual si no es a través de eso” partió diciendo el periodista lo que lo llevó a una explicación que Álverez señaló no entender en varias oportunidades e incluso le preguntó si estaba insinuando una relación sexual consentida.

Monse Álvarez le pide explicaciones a Cox tras comentario

“Hay quienes dicen que este es el modus operandi de Jorge Valdivia: darles trago para someter a la víctima. Y yo digo que el Mago Valdivia no necesitaba algo así si quería, finalmente, seducir a una chica” continuó el panelista. A lo que su colega consultó. “¿Qué estás diciendo? No entiendo” dijo llevando a Cox a explicar sus palabras.

“El Mago, por ser el Mago Valdivia, yo creo que era seducido por una gran cantidad de mujeres, yo creo que no tenía necesidad de andar dándole copete a las mujeres para lograr sus intenciones sexuales” insistió tratando de darse a entender con la periodista a quien no le gustó lo que escuchaba. "No entiendo lo que quieres decir, Roberto, con eso. ¿Quieres decir que hubo consentimiento? No entiendo" lanzó Álvarez.

"¡No, no, no! justamente lo contrario. Yo estoy diciendo que... y el otro día lo hablaba con un amigo; hay hombres que abusan del consumo de alcohol, que le dan alcohol a las chicas...." declaró Cox a lo que la comunicadora lo interrumpió. "Sí, perfecto, eso lo entiendo... ¿Pero qué tiene ver con esto?" volvió a consultar ella. "Les dan alcohol o drogas porque nunca tienen acceso a tener relaciones sexuales, porque les cuesta más" siguió en su punto el comunicador.

"Que Valdivia tuviera o no acceso no es el tema, el tema es que el Mago se fue con una chica que había tomado muchísimo. Nadie está hablando de que el Mago Valdivia le dio trago" cerró ella cuando JC Rodríguez decidió entregar su opinión. “Por eso es extraño. Si tiene tanto acceso y le va bien (con las mujeres), por qué no fue a dejar a la niña (por la denunciante), le dio un besito en la frente y se fue. ¿Qué necesidad tiene el hombre?” cerró.

