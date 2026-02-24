¿Se acabó la paciencia?: Destapan fecha límite que puso la U para definir el futuro de Francisco Meneghini

Destapan fecha límite que puso la U para definir el futuro de Francisco Meneghini

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Revelan si Javier Correa llega o no al Superclásico contra la U

¿Respira Colo Colo?: Revelan si Javier Correa llega o no al Superclásico contra la U
VIDEO | Destapan brutales imágenes: Presunta carrera clandestina terminó con un motorista gravemente mutilado

VIDEO | Destapan brutales imágenes: Presunta carrera clandestina terminó con un motorista gravemente mutilado
Ídolo de Colo Colo exige que la U no despida a Francisco Meneghini

¿Sabe cosas?: Ídolo de Colo Colo exige que la U no despida a Francisco Meneghini
El oscuro presente de Damián Pizarro que ya genera preocupación en Racing

¿Por qué no debuta?: El oscuro presente de Damián Pizarro que ya genera preocupación en Racing
La tajante postura de Arturo Vidal por no ser el capitán de Colo Colo

El tajante recado de Arturo Vidal por no ser el capitán de Colo Colo: "Me siento..."
Se cae el blindaje parlamentario: Joaquín Lavín Jr. pierde el fuero y queda expuesto a la formalización penal

Se cae el blindaje parlamentario: Joaquín Lavín Jr. pierde el fuero y queda expuesto a la formalización penal
Carlos Palacios rompe el silencio tras operación que cambia su futuro en Boca Juniors

¿Estaba de acuerdo?: Carlos Palacios rompe el silencio tras operarse por orden de Boca Juniors
¡En medio de tensión por “cable chino”! Kast desata advertencias sobre posible “besamanos político” por viaje a cumbre de Trump

¡En medio de tensión por “cable chino”! Kast desata advertencias sobre posible “besamanos político” por viaje a cumbre de Trump
Claudio Borghi revela el gran favorito para el Superclásico entre Colo Colo y la U

¿Tiene razón?: Claudio Borghi revela el gran favorito para el Superclásico entre Colo Colo y la U
¡Casi 200 años tras las rejas! Justicia ratifica castigo contra banda criminal liderada por colombiano con orden de extradición

¡Casi 200 años tras las rejas! Justicia ratifica castigo contra banda criminal liderada por colombiano con orden de extradición

Universidad de Chile continúa sin levantar cabeza en la Liga de Primera y todos los dardos apuntan a Francisco Meneghini, pero aparentemente no solo los fanáticos están disconformes con el técnico, y es que ahora la propia dirigencia azul puso fecha límite para definir si 'Paqui' deberá abandonar el cargo.

Tres empates, una derrota, ninguna victoria y tan solo 3 puntos de 12 posibles, esa ha sido la cosecha del 'Romántico Viajero' en las primeras cuatro jornadas del torneo, números muy por debajo de las expectativas de un equipo que parece haber perdido completamente el rumbo tras la salida de Gustavo Álvarez.

Como era de esperarse, Azul Azul decidió tomar cartas en el asunto antes de que se complique aún más el panorama de los laicos, y es que considerando también el duelo frente a Palestino para definir quién se meterá en la siguiente fase de la Copa Sudamericana, se estipuló que el ciclo del DT podría acabar en menos de 10 días.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Francisco Meneghini no sabe de triunfos desde su arribo a la U.

El ultimátum de Universidad de Chile a Meneghini

Según indicó El Deportivo de La Tercera, todo dependerá de lo que ocurra en los compromisos ante Colo Colo y el mencionado cuadro árabe, los cuales se disputan el 1 y 4 de marzo respectivamente: "En La Cisterna reconocen que los próximos resultados serán determinantes para la continuidad del entrenador".

"Un escenario de derrota ante el archirrival y una posterior eliminación internacional abriría de manera concreta la puerta a una salida anticipada del proyecto", profundiza el citado portal, por lo que el cuerpo técnico liderado por Francisco Meneghini peligra seriamente su estadía en Universidad de Chile.

Te puede interesar: ¿Estaba de acuerdo?: Carlos Palacios rompe el silencio tras operarse por orden de Boca Juniors

NOTAS DESTACADAS

Revelan si Javier Correa llega o no al Superclásico contra la U

¿Respira Colo Colo?: Revelan si Javier Correa llega o no al Superclásico contra la U
VIDEO | Destapan brutales imágenes: Presunta carrera clandestina terminó con un motorista gravemente mutilado

VIDEO | Destapan brutales imágenes: Presunta carrera clandestina terminó con un motorista gravemente mutilado
Ídolo de Colo Colo exige que la U no despida a Francisco Meneghini

¿Sabe cosas?: Ídolo de Colo Colo exige que la U no despida a Francisco Meneghini
El oscuro presente de Damián Pizarro que ya genera preocupación en Racing

¿Por qué no debuta?: El oscuro presente de Damián Pizarro que ya genera preocupación en Racing
La tajante postura de Arturo Vidal por no ser el capitán de Colo Colo

El tajante recado de Arturo Vidal por no ser el capitán de Colo Colo: "Me siento..."
Se cae el blindaje parlamentario: Joaquín Lavín Jr. pierde el fuero y queda expuesto a la formalización penal

Se cae el blindaje parlamentario: Joaquín Lavín Jr. pierde el fuero y queda expuesto a la formalización penal
Carlos Palacios rompe el silencio tras operación que cambia su futuro en Boca Juniors

¿Estaba de acuerdo?: Carlos Palacios rompe el silencio tras operarse por orden de Boca Juniors
¡En medio de tensión por “cable chino”! Kast desata advertencias sobre posible “besamanos político” por viaje a cumbre de Trump

¡En medio de tensión por “cable chino”! Kast desata advertencias sobre posible “besamanos político” por viaje a cumbre de Trump
Claudio Borghi revela el gran favorito para el Superclásico entre Colo Colo y la U

¿Tiene razón?: Claudio Borghi revela el gran favorito para el Superclásico entre Colo Colo y la U
¡Casi 200 años tras las rejas! Justicia ratifica castigo contra banda criminal liderada por colombiano con orden de extradición

¡Casi 200 años tras las rejas! Justicia ratifica castigo contra banda criminal liderada por colombiano con orden de extradición
Tras duro informe arbitral: La sensible baja que sacude Colo Colo para el Superclásico ante la U

Tras duro informe arbitral: La sensible baja que sacude Colo Colo para el Superclásico ante la U

VIDEO | ¡Un complejo momento! Figura de Universidad de Chile preocupa de cara al Superclásico
Alejandro Tabilo Copa Davis.

¡Un ascenso estratosférico! El nuevo ranking ATP de Alejandro Tabilo tras la final en Río de Janeiro
¡Múltiples estados en llamas! Muerte de capo narco “El Mencho” desata letal ola de violencia en México

¡Múltiples estados en llamas! Muerte de capo narco “El Mencho” desata letal ola de violencia en México
La Liga española le entrega increíble premio a Manuel Pellegrini en el Betis

¿Y La Roja cuándo?: La Liga española le entrega increíble premio a Manuel Pellegrini en el Betis
¡Ex “Reggaeton Boys” detenido! Conflicto por herencia destaparía vínculo de Gyvens Laguerre con asesinato de empresario

¡Ex “Reggaeton Boys” detenido! Conflicto por herencia destaparía vínculo de Gyvens Laguerre con asesinato de empresario
VIDEO | Cuando la política sube al escenario: La imitación de Kramer sobre presidente Boric que despertó al Monstruo

VIDEO | Cuando la política sube al escenario: La imitación de Kramer sobre presidente Boric que despertó al Monstruo
¿Dónde y cuándo ver el estreno de Nicolás Jarry en el Chile Open 2026?

Primer chileno a la cancha: ¿Dónde y cuándo ver el estreno de Nicolás Jarry en el Chile Open 2026?
VIDEO: Momento exacto en que hinchas de O'Higgins sacaron a golpes a infiltrados de Colo Colo

VIDEO: Momento exacto en que hinchas de O'Higgins sacaron a golpes a infiltrados de Colo Colo en Rancagua
Arturo Vidal calienta el Superclásico ante la U con feroz ninguneo

Arturo Vidal calienta el Superclásico ante la U con feroz ninguneo: "Colo Colo siempre..."