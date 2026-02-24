¿Se acabó la paciencia?: Destapan fecha límite que puso la U para definir el futuro de Francisco Meneghini

Universidad de Chile continúa sin levantar cabeza en la Liga de Primera y todos los dardos apuntan a Francisco Meneghini, pero aparentemente no solo los fanáticos están disconformes con el técnico, y es que ahora la propia dirigencia azul puso fecha límite para definir si 'Paqui' deberá abandonar el cargo.

Tres empates, una derrota, ninguna victoria y tan solo 3 puntos de 12 posibles, esa ha sido la cosecha del 'Romántico Viajero' en las primeras cuatro jornadas del torneo, números muy por debajo de las expectativas de un equipo que parece haber perdido completamente el rumbo tras la salida de Gustavo Álvarez.

Como era de esperarse, Azul Azul decidió tomar cartas en el asunto antes de que se complique aún más el panorama de los laicos, y es que considerando también el duelo frente a Palestino para definir quién se meterá en la siguiente fase de la Copa Sudamericana, se estipuló que el ciclo del DT podría acabar en menos de 10 días.

Francisco Meneghini no sabe de triunfos desde su arribo a la U.

El ultimátum de Universidad de Chile a Meneghini

Según indicó El Deportivo de La Tercera, todo dependerá de lo que ocurra en los compromisos ante Colo Colo y el mencionado cuadro árabe, los cuales se disputan el 1 y 4 de marzo respectivamente: "En La Cisterna reconocen que los próximos resultados serán determinantes para la continuidad del entrenador".

"Un escenario de derrota ante el archirrival y una posterior eliminación internacional abriría de manera concreta la puerta a una salida anticipada del proyecto", profundiza el citado portal, por lo que el cuerpo técnico liderado por Francisco Meneghini peligra seriamente su estadía en Universidad de Chile.

