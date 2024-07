El potente descargo de Pablo Parra tras su salida de Colo Colo: "Algo pasaba que no jugaba"

Luego de su debut oficial como jugador de Unión La Calera, donde cayó por 2 a 0 ante Universidad Católica, Pablo Parra rompió el silencio y se refirió a su abrupta salida de Colo Colo, club donde, a su juicio, no tuvo las oportunidades que realmente merecía, dejando al volante con un sabor bastante amargo.

Así es, tras la derrota frente a los cruzados, el exjugador del Cacique detalló cómo fue su experiencia con la camiseta alba, donde no pudo conquistar al técnico Jorge Almirón esta temporada y puso fin a su estancia en el Monumental, en la que solo disputó 16 partidos (nueve como titular), registró dos asistencias y no marcó ningún gol.

"Uno se entrena para jugar, yo lo venía haciendo bien en los entrenamientos, pero algo pasaba que no estaba yendo citado, que no jugaba. Entonces bueno, tomé la decisión de salir y quería mostrar mi juego, el que siempre he hecho", arrancó el mediocampista en conversación con el periodista Cristián Alvarado de Radio Agricultura.

En esa línea, evitó inculpar Almirón y asumió la responsabilidad: "Tampoco hay que echarle la culpa al técnico. Es con uno mismo, uno se enfada solo. ¿Por qué no estuve jugando en Colo Colo? Pero bueno, en mi puesto también había muchos jugadores. Había cinco, seis jugadores. Entonces se veía difícil y los que estaban jugando, lo estaban haciendo bien".

Y para finalizar, el oriundo de Chillán descartó que le pesara la camiseta del 'popular', pues considera que simplemente le faltaron oportunidades: "Es que no sé si me pesó, porque no tuve la continuidad que debería tener". "Era el jugador, ese que jugó los últimos partidos en Colo Colo, ese era. Y después fui perdiendo terreno", remató Parra.

