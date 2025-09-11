¿Se mantendrá esta vez? El nuevo castigo a las tribunas de Independiente

El nuevo castigo para el estadio de Independiente

Por: Gonzalo Zamora

Aún sigue en la memoria de muchos los momentos de terror vividos en el estadio Libertadores de América cuando en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, se vivió un descontrol total en la tribuna donde se encontraba la hinchada de Universidad de Chile, con imágenes que dieron la vuelta al mundo.

En definitiva, los hinchas de Independiende de Avellaneda literalmente masacraron a los simpatizantes del romántico viajero, donde hubo algunos que fueron lanzados desde la parte alta del estadio, otros golpeados con objetos contundentes y muchos fueron despojados de sus ropas en una situación verdaderamente dramática.

Luego de mucho esperar, la Conmebol finalmente dictaminó que el cuadro de Independiente sería eliminado de la Copa Sudamericana, permitiendo así que Universidad de Chile avanzara a los cuartos de final, pero con castigos en su público con un largo tiempo, de igual forma, el estadio Libertadores de América había sido castigado sin recibir público en competencias oficiales.

Pese a esto, el cuadro argentino logró que se levantara el segundo castigo y podían hacer uso de su estadio en la competencia local, pero ahora les cayó un nuevo castigo al respecto.

Pese a esto, el cuadro argentino logró que se levantara el segundo castigo y podían hacer uso de su estadio en la competencia local, pero ahora les cayó un nuevo castigo al respecto. Si bien podrán utilizar el recinto deportivo, las tribunas Pavoni Alta y Pavoni baja quedaron inhabilitadas, lo que significan 13 mil lugares menos. Estos castigos ya están siendo apelados por la gente del rojo, quienes siguen señalando que la culpa de todo es de Universidad de Chile.

