¡Se llevó todos los elogios! El mensaje de Nicolás Córdova a Darío Osorio al ser figura en La Roja

El día de ayer, La Roja disputaba su segundo amistoso en tierras rusas, donde la semana pasada dio cuenta de la selección local por 2-0 y el día de hoy se enfrentaba ante Perú en una nueva versión del Clásico del Pacífico pero fuera de nuestro continente. El cuadro dirigido por Nicolás Córdova preparó varios cambios para darle más rodaje a los jugadores.

La selección chilena fue protagonista desde el inicio, buscando ir en búsqueda del arco rival, pero Perú presionó la salida, donde tras un error desde el fondo, Iván Román debió cometer un penal y además fue expulsado, donde tras cartón Alex Valera cambió la pena máxima por gol. En el segundo tiempo, Chile salió con todo y tras un rebote en un tiro de esquina en el minuto 53', Felipe Loyola logró empatar las acciones.

Con este empate, La Roja continuó atacando con todo la portería del cuadro peruano y en el minuto 59', Darío Osorio recuperó el balón en mediocampo y se mandó un carrerón al área rival, donde con una gran definición sentenció el segundo para nuestra selección, decretando además la victoria de Chile por 2-1 en una nueva versión del Clásico del Pacífico.

Con un jugador menos por la expulsión de Iván Román y gracias a las anotaciones de Felipe Loyola y Darío Osorio, La Roja consiguió su segundo triunfo por 2-1 en esta doble fecha FIFA ante Perú en una nueva versión del Clásico del Pacífico. Ahora los dirigidos por Nicolás Córdova tendrán que esperar los próximos desafíos del equipo.

Todos los elogios a un jugador

No cabe duda que Darío Osorio fue la gran figura el día de ayer en el triunfo ante Perú, donde además de su anotación que significó la victoria, tuvo un gran encuentro, con recuperaciones y pases en profundidad que generaron buenas ocasiones. Es por esto que Nicolás Córdova le dedicó diversos elogios por su partido, "Darío ha tenido una evolución importante, está madurando. Este es su tercer año en Europa, tiene 21 años y es parte importante de este proyecto, estamos muy contentos".

