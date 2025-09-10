¡Dejó muy buenas sensaciones! El hermoso mensaje de Lawrence Vigouroux en La Roja

Este martes, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026, sellando además su peor paso por unas eliminatorias en la historia, ya que finalizamos últimos en la tabla de posiciones con 11 puntos, donde se consiguieron solo dos victorias, cinco empates y once derrotas. Sumado a que en estos 18 partidos solo se marcaron 9 goles.

La selección chilena cerró las clasificatorias en casa ante Uruguay, una selección que ya estaba clasificada a la cita mundialista pero quería cerrar con una victoria. En esta oportunidad, se vió mucho mejor a los dirigidos de Nicolás Córdova, donde incluso tuvimos más oportunidades de gol, donde las más claras fueron desperdiciadas por Ben Brereton.

Con esto, La Roja ahora tendrá que comenzar a pensar en los paso a seguir de aquí en adelante, comenzando por el tema del entrenador, ya que Nicolás Córdova debe volver a las selecciones menores, por lo que se espera ahora un trabajo dirigencial importante para reestructurar a la selección adulta, con miras a los próximos desafíos.

Pese al empate sin goles ante Uruguay, los jugadores de La Roja dejaron muy buenas sensaciones, donde incluso se pudo ganar el partido, pero Ben Brereton desperdició algunas oportunidades claves que mantuvieron el marcador 0-0. Sin embargo, esta actuación genera mucha esperanza para el tan ansiado recambio y los próximos desafíos que venga.

Otro que nuevamente fue prenda de garantía fue Lawrence Vigoroux, quien tuvo un par de intervenciones claves para dejar en cero la portería chilena y se fue con mucha alegría dejando un hermoso mensaje a los hinchas. "Quiero darles las gracias por todos sus mensajes y el apoyo que me han dado en los últimos 20 días. He cumplido un sueño. Gracias Chile".