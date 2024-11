El duro golpe que remece a a Jorge Valdivia tras denuncias por violación

Durante la jornada la Corte de Apelaciones de Santiago revisó los antecedentes de la causa que complica a Jorge Valdivia, quien fue denunciado por violación y decidió que el exjugador de futbol quedara en prisión preventiva, luego de haber tenido la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno en su domicilio ubicado en la comuna de Las Condes.

Cabe señalar que esta medida viene después de que la semana pasada Carabineros no logró encontrarlo en su departamento para verificar si estaba cumpliendo con la medida que le colocó la justicia. Ante esto el comentarista deportivo señaló que se encontraba durmiendo y que no escuchó su teléfono celular, además de que el conserje lo habría visto entrar en el edificio.

Jorge Valdivia vuelve a la cárcel

Tras la polémica, de no haberse encontrado en su casa, la abogada Paula Vial, se refirió a este asunto y descartó que el exfutbolista haya incumplido con la medida cautelar. "Llevaba muchísimo tiempo sin dormir. Se durmió profundamente, fueron a las 4:30 de la mañana, y desafortunadamente estaba solo, no escuchó el timbre y no salió a abrir. Al día siguiente presentamos un escrito" aclaró Valdivia para Teletrece Radio.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"Han ido todos los días, lo que nunca había visto en otra causa. Es una posibilidad, no es que sea irregular que Carabineros vaya todos los días a fiscalizar si se cumple o no se cumple una medida cautelar, pero nunca había visto ese nivel de eficiencia" añadió Vial, sin embargo esto no fue suficiente para que la justicia no decidiera revisar nuevamente sus medidas cautelares.

Tras la nueva medida de que Valdivia vuelva a prisión su abogada Indicó que la decisión se basó exclusivamente en la reformalización de los cargos contra el exfutbolista. Asimismo, la jurista descartó que el fallo estuviera relacionado con un presunto incumplimiento del arresto domiciliario nocturno como se ha rumoreado.

Te puede interesar: Maite Orsini confirma que se contactó con presunta víctima de Jorge Valdivia: "Le transmití que..."