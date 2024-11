Ni Dituro ni Arias: el sorpresivo candidato extranjero que tiene Colo Colo para la portería

La danza de nombre ya comenzó en Colo Colo debido a que buscan reforzarse de la mejor manera para 2025. Pero eso no es todo, pues la dirigencia busca opciones para suplir la inminente partida de Brayan Cortés y, en esa línea, revelaron un sorpresivo candidato extranjero.

Desde Uruguay comenzaron a candidatear a Washington Aguerre, arquero de Peñarol que acaba de alcanzar las semifinales de Copa Libertadores y siendo gran figura del equipo. El jugador de 31 años ha sumado pasos por México y Brasil y actualmente se encuentra en el mejor momento de su carrera.

"Es el mejor arquero del torneo uruguayo, con eso digo todo. Es portero de equipo grande, que para el caso de Colo Colo calza a la perfección", señaló el periodista Alberto Kesman de Radio Universal de Montevideo en diálogo con El Mercurio.

Aguerre alcanzó las semifinales de Copa Libertadores con Peñarol.

De momento esta postulación solo vino desde Uruguay debido a que la dirigencia alba aún no se sienta a conversar seriamente para definir al reemplazo de Brayan Cortés. Sin embargo, han deslizado que uno de los requisitos importantes es que no ocupe cupo de extranjero, situación que Aguerre no cumple.

Es así como el Cacique debe comenzar a planificar los arribos para la temporada 2025, contexto en el que no tiene mucho tiempo que perder debido a que la pretemporada arranca el 20 de diciembre y Jorge Almirón quiere tener a los jugadores a su disposición para esta fecha.

