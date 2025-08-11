Responde a los hinchas: DT de Colo Colo explica por qué sacó a Víctor Felipe Méndez

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Joaquín Montecinos rompe el silencio tras su fallida llegada a Colo Colo: "Me la jugué por..."
colo colo

"Necesita ayuda": La potente recomendación para que Colo Colo recupere a Esteban Pavez
arturo vidal colo colo

Alarma: Avisan que Arturo Vidal podría recibir potente sanción por críticas al arbitraje
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

Vicente Pizarro pierde la paciencia y deja tajante llamado a sus compañeros en Colo Colo: "Por errores nuestros..."
Arturo Vidal Colo Colo vs Everton

"Nos han cagado todo el año": Arturo Vidal explota contra el árbitro y acusa persecución a Colo Colo
acantilado

¡Estaban en pleno acto íntimo! La trágica muerte de pareja que cayó por un acantilado
Sebastián Vegas Colo Colo vs Everton

"Una vergüenza lo que hacen": Sebastián Vegas barre el suelo con los árbitros tras empate de Colo Colo y Everton
turbazo

Indignación por liberación de 4 menores que hicieron “turbazo” en Talagante: “La justicia no tomó cartas en el asunto”
Julio Vaccari vs U de Chile

DT de Independiente calienta partido ante la U con potente aviso: "Para mí la obligación..."
Aníbal Mosa y Jorge Almirón

Aníbal Mosa se las canta claritas a Jorge Almirón y sus expulsiones en Colo Colo: "No corresponde"

Víctor Felipe Méndez estaba siendo uno de los buenos jugadores de Colo Colo antes de ser reemplazado ante Everton. Todo esto dejó totalmente molestos a los hinchas albos, razón por la que el DT del equipo tuvo que explicar por qué decidieron sustituirlo.

Tenía un golpe y estaba corriendo hacia atrás y cabeceando en el área con jugadores que le sacan 20 centímetros y no queríamos sufrir eso. Sabíamos que íbamos a perder un poco de fluidez en el juego tal vez, pero ganábamos un poco de músculo”, dijo Pablo Richetti, quien dirigió al Cacique por la expulsión de Jorge Almirón.

Respecto al cambio de Francisco Marchant, Richetti señaló que “necesitamos refrescar un poquito. Era la idea soltar un poquito más a Pizarro y Claudio Aquino que ya venían con el desgaste, tener pierna fresca adentro y jugadores que pudieran tener la pelota”.

Quizás te pueda interesar: Responde a los hinchas: DT de Colo Colo explica por qué sacó a Víctor Felipe Méndez

felipe méndez colo colo
Méndez la gran figura del Cacique ante Everton.

Finalmente, el entrenador a cargo de los albos tuvo tiempo para analizar el desempeño del equipo. “Estábamos bien. Más allá que en el segundo tiempo no tuvimos la fluidez en el juego que tuvimos en el primer tiempo, sufrimos poco. Nos queda esa sensación de que la pudimos haber tenido un poquito más y jugar mejor, las ocasiones las tuvimos”.

De esta manera, Pablo Richetti tuvo que salir a aclarar sus decisiones ya que estas fueron factores importantes para que el Cacique terminara quedándose solo con un punto cuando el partido ya terminaba.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Joaquín Montecinos rompe el silencio tras su fallida llegada a Colo Colo: "Me la jugué por..."
colo colo

"Necesita ayuda": La potente recomendación para que Colo Colo recupere a Esteban Pavez
arturo vidal colo colo

Alarma: Avisan que Arturo Vidal podría recibir potente sanción por críticas al arbitraje
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

Vicente Pizarro pierde la paciencia y deja tajante llamado a sus compañeros en Colo Colo: "Por errores nuestros..."
Arturo Vidal Colo Colo vs Everton

"Nos han cagado todo el año": Arturo Vidal explota contra el árbitro y acusa persecución a Colo Colo
acantilado

¡Estaban en pleno acto íntimo! La trágica muerte de pareja que cayó por un acantilado
Sebastián Vegas Colo Colo vs Everton

"Una vergüenza lo que hacen": Sebastián Vegas barre el suelo con los árbitros tras empate de Colo Colo y Everton
turbazo

Indignación por liberación de 4 menores que hicieron “turbazo” en Talagante: “La justicia no tomó cartas en el asunto”
Julio Vaccari vs U de Chile

DT de Independiente calienta partido ante la U con potente aviso: "Para mí la obligación..."
Aníbal Mosa y Jorge Almirón

Aníbal Mosa se las canta claritas a Jorge Almirón y sus expulsiones en Colo Colo: "No corresponde"
encerrona

¡Fue secuestrado y brutalmente golpeado! La violenta encerrona que sufrió chofer de camión
banda criminal

"Los discretos de la frontera": Detienen a banda criminal que traficaba personas desde Chile a Perú
Temuco

¡Se lanzaron contra bailarina! Critican polémico espectáculo de magia por el Día del Niño en Temuco
Cristián Caamaño y Jorge Almirón

Cristián Caamaño dedica goleada de la U a Jorge Almirón con feroz palo: "Aquí no hay..."
Gustavo Álvarez U de Chile

El ácido análisis de Gustavo Álvarez sobre el mercado de fichajes en la U: "No me parece que..."
Jorge Almirón Colo Colo

¡No les sale una!: La nueva baja de última hora que golpea a Colo Colo y Jorge Almirón
Jeannette Jara

Democracia Cristiana chilena fue suspendida de la OCDA por apoyo a Jeannette Jara: “Representa una ruptura grave”
Concepción

El hermano del año: Hombre inocente casi termina encarcelado por suplantación de identidad en Concepción
Julio Barroso y Marcelo Díaz

"¿Cuál es el criterio?": Julio Barroso sorprende con picante dardo a Marcelo Díaz, la U y los árbitros
Patricio Yáñez y Jorge Almirón

Pato Yáñez no perdona la polémica conferencia de Jorge Almirón en Colo Colo: "Demuestra claramente que…"