Responde a los hinchas: DT de Colo Colo explica por qué sacó a Víctor Felipe Méndez

Víctor Felipe Méndez estaba siendo uno de los buenos jugadores de Colo Colo antes de ser reemplazado ante Everton. Todo esto dejó totalmente molestos a los hinchas albos, razón por la que el DT del equipo tuvo que explicar por qué decidieron sustituirlo.

“Tenía un golpe y estaba corriendo hacia atrás y cabeceando en el área con jugadores que le sacan 20 centímetros y no queríamos sufrir eso. Sabíamos que íbamos a perder un poco de fluidez en el juego tal vez, pero ganábamos un poco de músculo”, dijo Pablo Richetti, quien dirigió al Cacique por la expulsión de Jorge Almirón.

Respecto al cambio de Francisco Marchant, Richetti señaló que “necesitamos refrescar un poquito. Era la idea soltar un poquito más a Pizarro y Claudio Aquino que ya venían con el desgaste, tener pierna fresca adentro y jugadores que pudieran tener la pelota”.

Méndez la gran figura del Cacique ante Everton.

Finalmente, el entrenador a cargo de los albos tuvo tiempo para analizar el desempeño del equipo. “Estábamos bien. Más allá que en el segundo tiempo no tuvimos la fluidez en el juego que tuvimos en el primer tiempo, sufrimos poco. Nos queda esa sensación de que la pudimos haber tenido un poquito más y jugar mejor, las ocasiones las tuvimos”.

De esta manera, Pablo Richetti tuvo que salir a aclarar sus decisiones ya que estas fueron factores importantes para que el Cacique terminara quedándose solo con un punto cuando el partido ya terminaba.

