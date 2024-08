Denuncia de Gonzalo Valenzuela sobre "droga de sumisión": Doctor Ugarte analiza el crimen y lanza potente advertencia

En el matinal Tu Día de Canal 13 el doctor Sebastián Ugarte se refirió a la reciente denuncia del actor Gonzalo Valenzuela, quien aseguró que un conductor le ofreció llevarlo a su casa luego de que saliera de carrete a un local nocturno de Vitacura para robarle. En concreto el artista señaló que le pusieron una droga de sumisión y le sacaron dinero desde su tarjeta.

En conversación con Priscilla Vargas y José Luis Repenning, Valenzuela dijo que recuerda con complejidad los hechos, pero que dentro del local “empecé a tener conductas medias extrañas” y al salir del lugar un vehículo frenó y le preguntó si necesitaba un Uber mostrándole una “maquinita” para que pudiese pagar el viaje con tarjeta.

El análisis del doctor Ugarte

El actor contó que se recuerda muy poco sobre lo ocurrido y mencionó que no estaba borracho ya que habida recién terminado de comer. Además relató que al estar en el auto, el conductor le ofreció un “traguito de agua... y de ahí no me acuerdo de nada más”. Luego llegó caminado a su casa, pero no dijo no recordar cómo. “Tengo pequeños ‘flashazos’ en que no tengo ni una voluntad” manifestó asegurando que le realizaron el cambio de su tarjeta.

Tras el relato de el esposo de Kika Silva, el doctor Ugarte tomó la palabra como experto.“Hay que tener especial cuidado, porque se ha ido reportando en los servicios de urgencia el ingreso de casos muy similares al de Gonzalo,de personas que están bajo los efectos de algunos fármacos, que genéricamente llamamos en medicina ‘drogas de sumisión’, que tienen un efecto disociativo o sedante, que hace que uno tenga esta desconexión” explicó.

“Además, tiene un efecto de pérdida de memoria retrógrada, es decir, uno olvida lo que pasó, con lo cual actúan con cierta impunidad porque uno no puede unir todas las piezas detalló sumando que en estos casos hay que recurrir a urgencias, porque así “se puede hacer un test de drogas, y e han identificado algunas drogas que se están usando”.

Además, el doctor prefirió “no decir mucho los nombres (de los fármacos en cuestión), porque podemos contribuir a que aprendan el truco” y advirtió que “estas drogas se han usado en anestesia, en medicina para procedimientos, pero ahora lo están usando los delincuentes”.

