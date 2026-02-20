Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas

Un operativo policial en la región de Estiria, en Austria, terminó con la captura de cuatro jóvenes chilenos, de entre 19 y 28 años, que componían una banda criminal dedicada a efectuar multimillonarios robos en mansiones ubicadas en distintos puntos de Europa.

De acuerdo a lo consignado por Meganoticias, un quinto miembro logró escapar de las autoridades. De momento, el individuo se mantiene prófugo y cómo objetivo de un amplio despliegue de búsqueda.

Según trascendió en los reportes de la prensa local, los detenidos formarían parte de una organización chilena con despliegue en distintos puntos del continente, incluyendo Suiza, Luxemburgo, Francia y Alemania. Es más, las estimaciones policiales afirman que las recientes operaciones del grupo en territorio austriaco habrían generado un botín que sobrepasa los 400 millones de pesos chilenos.

La estrategia de la banda criminal se apoyaba en su ingreso como turistas, aprovechando la estadía sin visa por tres meses. Bajo esa apariencia, se instalaban por periodos cortos (no más de tres días) en sectores acomodados, alquilando vehículos de alta gama y alojamientos turísticos. Desde ahí, robaban principalmente joyas, relojes y dinero en efectivo a casas cercanas.

Incluso, durante el allanamiento se incautó un archivo que trazaba un recorrido por distintos puntos del Viejo Continente, marcando tanto los golpes ya ejecutados como los objetivos futuros, informó el citado medio.

Asimismo, la investigación de las fuerzas policiales de Austria apunta a que la organización contaba con una red de apoyo establecida en suelo europeo. Detallaron también, que Italia era el principal destino de los bienes sustraídos. El resto del botín, en tanto, era despachado por correo a nuestro país.

