¡Familia reveló estado de la joven! Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años

Este miércoles, personal de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, en coordinación con la Fiscalía de Los Lagos, logró la detención de un hombre extranjero acusado de acoso y amenazas contra una adolescente en Osorno.

La situación se hizo pública a través de redes sociales, cuando la influencer Belén Castillo expuso que su hermana Mabel, de 16 años, era víctima de acoso. Más tarde, la PDI confirmó que el hombre acusado de amenazar a la menor fue detenido en el sector de Contao, en plena carretera Austral.

El subprefecto Cristian Calquin, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Osorno, explicó: "Mediante un trabajo multidisciplinario con unidades de la Prefectura de Osorno y de la región policial de Los Lagos, detuvieron durante este miércoles a un ciudadano extranjero de 30 años de edad, de nacionalidad venezolana".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Según detalló la autoridad, el individuo, identificado en redes sociales como César Alejandro Vivas Becerra, "era buscado intensamente por la PDI en el marco de una investigación por hostigamiento y amenaza en contra de una adolescente de 16 años de edad".

¿Cómo se encuentra la víctima?

La hermana mayor de la víctima, Belén, quien se encargó de viralizar el caso, se refirió al estado de la joven tras la detención de su acosador. "Sentimos un gran alivio apenas recibimos la noticia", dijo en conversación con CHV Noticias.

"Mabel se ve mucho más feliz y espero que ojalá esta felicidad se mantenga, que las autoridades trabajen bien y este tipo pague por todo lo que ha hecho", expresó Belén.

Si bien valoró el trabajo realizado por las policías, señaló que ahora buscan avanzar en un proceso judicial para que el hombre extranjero sea investigado, imputado y eventualmente condenado. "(Esperamos) que quede con prisión preventiva, que esto vaya a juicio y este tipo pague por todo lo que ha hecho porque quién sabe si no somos las únicas víctimas", sentenció.