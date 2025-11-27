¡Familia reveló estado de la joven! Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años

Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

¡INSÓLITO! Los catigos por el espaldazo en el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

¡Se aleja de Chile! Figura de Coquimbo Unido es seguida desde el extranjero
Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo a Kast

“Soy todo lo que a Kast no le gusta”: Actriz Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo al candidato
Javier Correa podría dejar Colo Colo

¡Tiene los días contados! Figura de Colo Colo saldría del equipo para ir al extranjero
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Sorpresa total! Fernando Ortíz confirma el regreso de un cortado en Colo Colo

¿Sigue en Macúl? Aníbal Mosa confirma el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo
¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política

¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política
Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Aseguran que es agresivo y exhibicionista! Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Tenemos Campeón! Portugal se consagra como el monarca del Mundial sub-17

Este miércoles, personal de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, en coordinación con la Fiscalía de Los Lagos, logró la detención de un hombre extranjero acusado de acoso y amenazas contra una adolescente en Osorno.

La situación se hizo pública a través de redes sociales, cuando la influencer Belén Castillo expuso que su hermana Mabel, de 16 años, era víctima de acoso. Más tarde, la PDI confirmó que el hombre acusado de amenazar a la menor fue detenido en el sector de Contao, en plena carretera Austral.

El subprefecto Cristian Calquin, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Osorno, explicó: "Mediante un trabajo multidisciplinario con unidades de la Prefectura de Osorno y de la región policial de Los Lagos, detuvieron durante este miércoles a un ciudadano extranjero de 30 años de edad, de nacionalidad venezolana".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

Según detalló la autoridad, el individuo, identificado en redes sociales como César Alejandro Vivas Becerra, "era buscado intensamente por la PDI en el marco de una investigación por hostigamiento y amenaza en contra de una adolescente de 16 años de edad".

¿Cómo se encuentra la víctima? 

La hermana mayor de la víctima, Belén, quien se encargó de viralizar el caso, se refirió al estado de la joven tras la detención de su acosador. "Sentimos un gran alivio apenas recibimos la noticia", dijo en conversación con CHV Noticias

"Mabel se ve mucho más feliz y espero que ojalá esta felicidad se mantenga, que las autoridades trabajen bien y este tipo pague por todo lo que ha hecho", expresó Belén. 

Si bien valoró el trabajo realizado por las policías, señaló que ahora buscan avanzar en un proceso judicial para que el hombre extranjero sea investigado, imputado y eventualmente condenado. "(Esperamos) que quede con prisión preventiva, que esto vaya a juicio y este tipo pague por todo lo que ha hecho porque quién sabe si no somos las únicas víctimas", sentenció.

NOTAS DESTACADAS

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

¡INSÓLITO! Los catigos por el espaldazo en el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

¡Se aleja de Chile! Figura de Coquimbo Unido es seguida desde el extranjero
Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo a Kast

“Soy todo lo que a Kast no le gusta”: Actriz Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo al candidato
Javier Correa podría dejar Colo Colo

¡Tiene los días contados! Figura de Colo Colo saldría del equipo para ir al extranjero
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Sorpresa total! Fernando Ortíz confirma el regreso de un cortado en Colo Colo

¿Sigue en Macúl? Aníbal Mosa confirma el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo
¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política

¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política
Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Aseguran que es agresivo y exhibicionista! Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Tenemos Campeón! Portugal se consagra como el monarca del Mundial sub-17
Jeannette Jara lanza duro descargo a Kast en pleno Primer Foro Social

¡Tras irónica frase del republicano! Jeannette Jara lanza duro descargo a Kast en pleno Primer Foro Social
Las finales ida y vuelta de Copa Libertadores no volverán.

Conmebol da la razón por la que eliminaron las finales ida y vuelta en Copa Libertadores
Jugadores de Colo Colo hacen de todo por renovar.

Se la juegan: los dos jugadores de Colo Colo que buscan rebajar su sueldo para seguir en 2026
U de Chile quiere competencia para Castellón.

Competencia para Castellón: avisan que U de Chile tiene 90% listo a su nuevo arquero
Chile Femenino vs Perú: dónde y a qué hora ver.

Chile Femenino vs Perú: dónde, cuándo y a qué hora ver a La Roja en las Eliminatorias
Compleja nacionalización de Ben Brereton.

"Miraban a Chile por sobre el hombro": detallan la compleja llegada de Ben Brereton a La Roja
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

Hay plan para su llegada: revelan la reunión secreta de Manuel Pellegrini con La Roja
Polémica por sanción a funcionaria de la Armada que denunció violación

¡La culparon de “provocar” la agresión! Polémica por sanción a funcionaria de la Armada que denunció violación
Caso María Elcira: Fiscalía defiende investigación y descarta participación de terceros

Caso María Elcira: Fiscalía defiende investigación y descarta participación de terceros
Colo Colo espera que Peñarol compre a Brayan Cortés

¡Siguen atentos en Macúl! Peñarol le mande un nuevo aviso a Colo Colo por futuro de Brayan Cortés