¡Al estilo Billy The Kid! Detienen a “Carreta Chorros” que robaban a caballo en Talcahuano

Una vez más, Chile nos sorprende con escenas que parecen sacadas de una película. Esta vez, el escenario fue Talcahuano, en la región del Bío Bío, donde se vivió un insólito operativo policial: la captura de un grupo conocido como los “Carreta Chorros”.

El apodo les calza más que bien a los dos individuos —un hombre y una mujer— que fueron detenidos este miércoles 6 de agosto en la población Gaete, tras protagonizar robos montados a caballo. El curioso modus operandi evocaba películas clásicas del western, pero ocurrió en plena ciudad, según informó el medio 24 Horas.

Los forajidos fueron sorprendidos robando cables y fierros de la línea férrea perteneciente a la empresa EFE. Y no solo eso, sino que también se les vincula con robos Bomberos y a otros medios de transporte, como camiones.

Desde noviembre de 2023, esta pareja de ladrones habría estado usando una carreta como camuflaje para sus fechorías. Pero no estaban solos. El tercer integrante de esta singular banda era el caballo que tiraba la carreta, testigo silencioso de cada robo. Ahora, tras la captura de sus dueños, el equino dejará atrás su vida entre delitos y será acogido por una universidad, donde recibirá cuidados y una nueva oportunidad.

El alcalde subrogante de Talcahuano, Enrique Inostroza, destacó positivamente la captura de los rufianes y la recuperación de los artículos sustraídos. Asimismo, expresó su satisfacción al saber que el caballo ya no será utilizado como medio para cometer actos ilícitos.

Por otro lado, los otros delincuentes quedaron con arresto domiciliario nocturno. Las autoridades les atribuyeron cargos por apropiación indebida de bienes de uso público y por agredir a funcionarios de Carabineros.

