¡Pese a orden de alejamiento! Destapan que Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda tuvieron acercamiento

A través de redes sociales los usuarios de Instagram expusieron un nuevo acercamiento entre Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda, la expareja se separó luego de que el jugador de fútbol agrediera a la joven siendo formalizado por femicidio frustrado quedando en prisión preventiva. Recordemos que el deportista se libró de la cárcel tras pagar una millonaria fianza, pero debió ir a jugar a Rusia.

Cabe mencionar que, Thompson ya tenía antecedentes por violencia contra la mujer, por lo que pasó varios días en Santiago 1. Actualmente esta jugando para el Orenburg FC y vino unos días a Chile para estar en contacto con su familia, instancia que habría aprovechado para tener un nuevo acercamiento con su expareja.

¿Qué pasó entre Thompson y Sepúlveda ?

A pesar de que aún no esta cerrado en caso en contra del exjugador de Colo-Colo, varios portales expusieron que el futbolista y su expolola quien tiene más de 80 mil seguidores en Instagram, se habrían vuelto a seguir en la red social a pasar de la orden de alejamiento que no les permite tener contacto. Esta situación generó una ola de comentarios en contra de ambos.

Redes sociales.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"No me la contes amigo, volviste a caer"; "¿Se viene otro round?"; "¿Preparando la maleta para irte a Rusia?"; "Camila: era broma jordhy volvamos", fueron algunos de los comentarios que les dejaron en redes sociales. Sin embrago, se desconoce si ambos están pensando en retomar su problemática relación amorosa.

“Estoy súper mal porque siempre fue una relación enfermiza. Me siento mal porque pensé que la relación iba a mejorar entre nosotros, pero nunca mejoró nada. Después que volvimos, siempre hubo golpes. Estoy muy afectada porque ayer ya fue algo muy fuerte, donde casi me mató. Yo ya no podía más y por eso quise llamar a Carabineros” expresó la joven en noviembre del año pasado, tras el fuerte episodio de violencia.

Te puede interesar: ¡Lanza urgente petición! Los descargos del abogado de la familia de María Elcira