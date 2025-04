Destapan graves denuncias contra profesor extranjero que amenazó de muerte a un alumno

Recientemente, el video de un profesor extranjero lanzando una fuerte amenaza de muerte en contra de un alumno causó enorme impacto. Ahora el hombre fue identificado y, junto con eso, graves denuncias en su contra salieron a la luz.

El violento episodio se registró en medio de una clase en el Centro Educacional San Ramón, ubicado en la comuna homónima. En el video que se extendió por las redes sociales, el docente encaró furioso a un estudiante que se encontraba frente a él. ¿La razón de su enojo? El uso del celular.

“Yo tengo 38 años de edad, soy profesional, tengo dos profesiones, y tú y ninguno de ustedes me va a decir que no lo puedo utilizar”, exclamó el hombre, que fue sorprendido usando el aparato.

Frente a sus afirmaciones, los estudiantes le respondieron que “tiene que dar el ejemplo”. Luego, el sujeto se acercó a un segundo alumno y ahí fue cuando explotó. “¿Tú me vas a arrestar?”, le preguntó, junto con tocarlo.

Ante la reacción del menor de edad, el profesor extranjero insistió en su agresividad. “No te toco, no te voy a tocar a ti, hazme algo, dime algo (...) no te me acerques, porque si te me acercas, por mi madre querida, yo no tengo problema en dejar la clase, pero te mato con la cabeza”, lanzó, mientras levantaba un pupitre vacío, en una clara señal de amenaza.

Surgen fuertes denuncias

El docente fue identificado como Marcos Antonio Tortolero y ha sido señalado en múltiples ocasiones por su comportamiento. “Desde 2023 que este profesor tiene problemas con los alumnos. Le han dicho, han hecho compromisos con él”, comentó una apoderada en conversación con T13.

“Había tenido una situación con mi hijo y él va, muy agresivamente, y le tira la mesa y lo deja contra la mesa y la pared”, relató una segunda mujer, sobre un hecho que sucedió antes de la amenaza que se viralizó.

Por otro lado, una alumna contó que el profesor extranjero “intentó pegarle a varios compañeros, a niñas las ha hecho llorar y los directivos no hacen nada, no lo toman en cuenta, no les interesa”.