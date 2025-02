¡Desmiente a sus hijos! Exponen audio de Cristián Campos sobre polémica por contenido pornográfico

En el programa de farándula Primer Plano se expuso un extenso audio en donde el actor Cristián Campos responde y desmiente las declaraciones de sus hijos Pedro y Antonio, sobre la denuncia que su exhijastra Raffaella di Girolamo puso en su contra por abuso sexual. Cabe señalar que Antonio, también actor, acusó que encontró material pornográfico de mujeres jovenes en una computadora personal del denunciado.

En concreto en un reportaje de T13 se leyó la declaración de Antonio en donde comentó sobre este episodio que “(...) recuerdo que esas mujeres eran muy jóvenes, no adultas, lo noté por sus facciones. Tenía muchas fotos de niñas distintas desnudas (...)”, indicó. En tanto, Pedro Campos señaló durante su declaración que “lo único que le dije es que si a la Raffaella le pasaba algo o se hacía algo, yo no se lo perdonaría. Mi papá al escuchar eso dijo ‘la Rafa’, con un tono despectivo, después comenzó con una verborrea despectiva para referirse a la Raffaella, decía que la Rafa era una loca, que es ninfómana. Después comenzó a hablar de mi mamá de la misma manera, diciendo que esto era una vendetta, que era por un odio parido”.

¿Qué dijo Cristián Campos sobre las declaraciones de sus hijos?

Cristián Campos respondió a través de un audio que envió al programa de CHV, donde refutó el testimonio de sus hijos Pedro y Antonio, y acusó una “estrategia comunicacional” en su contra. “A propósito de las declaraciones de Antonio y Pedro Campos di Girolamo, filtradas de la carpeta del proceso judicial en mi contra, emitidas por Canal 13, me veo la necesidad de aclarar lo siguiente. Nunca he guardado en mi computador, ni en ninguna otra parte, fotografías o cualquier otro tipo de material audiovisual relativo a menores o niñas, como se ha sugerido en la declaración. Nunca. Jamás he tenido ninguna tendencia o afinidad con una costumbre tan repugnante como la que relata maliciosamente Antonio Campos en su declaración. Sugerir algo así es una acusación gravísima, que no solo falta a la verdad, sino que me perfila a mí como una personalidad totalmente distinta a lo que soy, totalmente ajena a mi ser, a lo que yo soy”, señaló el acusado.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Luego, Campos agregó que “la mala costumbre de filtrar estos dudosos contenidos, curiosamente siempre por Canal 13, me parece una estrategia difamatoria, evidente, digitada majaderamente por la parte querellante” agregando que le “causa indignación la fabricación morbosa de tanta mentira y tanto afán de desprestigio. También me causa profundo dolor que Antonio Campos se preste a ser manipulado participando en una operación comunicacional de esta calaña”, continuó.

Así, el acusado se hizo cargo de las versiones entregadas por uno de sus hijos de forma directa: “Nunca tuve fotografías de niñas como aparece en la declaración. El material al que se refiere Antonio Campos di Girólamo en su declaración son vídeos, son fotografías íntimas y personales perfectamente normales de situaciones habituales y consensuadas entre adultos. Son testimonios gráficos de relaciones y momentos como los que puede conservar cualquier persona en sus archivos personales. Confundir estos recuerdos con material pornográfico legal o ilegal es confundir a la opinión pública, es torcer perversamente la verdad y la realidad de los hechos” aclaró.

Por último, señaló que “yo no soy esa fabricación que la parte querellante quiere instalar. Mis relaciones afectivas y sexuales han sido siempre perfectamente normales. Y puedo decir, sin falsa modestia, que he sido un muy buen papá. Incluso fui padre y madre de muchos períodos en la crianza de estos hijos que ahora se dejan manipular y se permiten atacarme después de haberles dado todo. Después de haber estado ahí, siempre para ellos, criándolos cuando niños, acompañándolos y apañándolos cuando grandes. Hasta bien grandes, cuando decidieron cancelarme” cerró.

Te puede interesar: Duro golpe para Maite Orsini: la denuncia que acogió el Frente Amplio en su contra