Atención hinchas: denuncia de la U contra Colo Colo podría sufrir un giro clave

La definición del Campeonato Nacional está marcando un precedente debido a que Colo Colo y Universidad de Chile disputan palmo a palmo el título de campeón. Sin embargo, la denuncia de los azules contra los albos le ha dado un condimento extra que, al parecer, seguirá dando que hablar.

El proceso lleva largos días tramitándose en los escritorios de la ANFP y, supuestamente, debería definirse durante la tarde de este 5 de noviembre. No obstante, según DSports, en esta jornada no habrá fallo: "De no llegar ninguna otra prueba, el caso no está contundente como para dar un veredicto", afirmaron.

En el medio citado también se mencionó que, salvo un cambio sorpresivo en las posturas de la U o el Cacique, el caso debería ser archivado y no aplicarse ningún tipo se castigo momentáneo contra los albos. Lo anterior, al menos, hasta la próxima semana cuando ya se hayan jugado los últimos partidos.

La denuncia de la U quedaría en nada.

Recordar que el trámite legal lleva largo días y que la U tenía hasta ayer 4 de noviembre para presentar nuevas pruebas que fueran contundentes, pero al parecer todo habría quedado en nada. Es por esto que al parecer los azules no pudieron lograr su cometido y no podrán lograr su objetivo de fondo.

Destacar que los azules exigían la resta de seis puntos contra su archirrival por un presunto desacato de Jorge Almirón, el cual no han logrado evidenciar de manera contundente. De todas formas queda esperar la resolución formal por parte del Tribunal de Disciplina del fútbol chileno.

