¡Fiscalía bajo la lupa! Defensa de hijos de Julia Chuñil contraataca tras acceder a carpeta investigativa

En medio del huracán mediático en torno al caso, la abogada Karina Riquelme, defensora de los hijos de Julia Chuñil —imputados por parricidio—, solicitó formalmente la carpeta de investigación al Ministerio Público.

Tras la resolución, dejó abierta la posibilidad de solicitar la revisión de las medidas cautelares que afectan a sus representados. En ese escenario, Javier Troncoso continúa en prisión preventiva, mientras que Jeanette Troncoso y Pablo San Martín se mantienen bajo arresto domiciliario total.

Defensa pone bajo la lupa diligencias de la Fiscalía

La abogada Riquelme se trasladó hasta la Fiscalía Regional de Los Ríos para acceder a la carpeta digital que concentra los antecedentes de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, causa en la que tres de sus hijos fueron formalizados por el presunto delito de parricidio.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Recordemos que, desde mediados de enero, el predio donde vivía la activista ha sido escenario de excavaciones, rastreos con perros especializados, la revisión de una fosa séptica y la demolición del radier de una bodega, en un lugar donde, según la hipótesis del Ministerio Público, se encontraría enterrado el cuerpo de la mujer.

Críticas a los procedimientos

Riquelme criticó las diligencias, señalando que han generado principalmente un impacto mediático y no avances concretos en la investigación. Además, indicó que, tras la revisión de la carpeta, se evaluarán las acciones legales que se adoptarán para continuar con la defensa de sus representados. La abogada también señaló que, desde su detención durante la madrugada del 14 de enero, sus representados no han declarado ante la Fiscalía.

Cabe destacar que, el 17 de enero, días después de iniciadas las diligencias, se detectó la presencia de sangre humana en la pared de un galpón, así como un hacha y un machete al interior del predio de Julia Chuñil. Sin embargo, la abogada afirmó que no ha recibido información sobre los resultados de los peritajes.

También advirtió que no ha sido informada sobre la forma en que se realizará la restitución de las estructuras que serán desarmadas en el terreno. Esto a pesar de que se trata de una diligencia autorizada por el tribunal, que estableció expresamente que las casas, galpones y demás inmuebles deben ser devueltos.

Te puede interesar: ¿Vuelvo total en la investigación? Exyerno de Julia Chuñil pone en entredicho su testimonio sobre el caso