¡Fiscalía bajo la lupa! Defensa de hijos de Julia Chuñil contraataca tras acceder a carpeta investigativa

¡Fiscalía bajo la lupa! Defensa de hijos de Julia Chuñil contraataca tras acceder a carpeta investigativa

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¡Otro golpe a la billetera! Los millones que tendría que pagar Colo Colo para despedir a Fernando Ortiz
¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén

¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¡"Me siento capacitado"! Jugador de Colo Colo apunta a ser el nuevo capitán del equipo

¡Atentos en la UC! Sao Paulo pone una millonaria cláusula de salida por Gonzalo Tapia

¡Están identificados! Universidad de Chile publica datos de barristas que generaron desmanes

¿Qué hago si me pica una Fragata Portuguesa? Todo lo que necesitas saber en caso de emergencia
Copa Davis team chile.

VIDEO | ¡CRUCES LISTOS! Nicolás Massú define la alineación para la Copa Devis ante Serbia
Claudio Crespo se lanzó y Carmen Hertz lo frenó: Así contestó la diputada a deslenguado insulto del ex carabinero

Claudio Crespo se lanzó y Carmen Hertz lo frenó: Así contestó la diputada a deslenguado insulto del ex carabinero

¡El plantel ya estaba cerrado! El refuerzo que le negaron a Meneguini en Universidad de Chile

En medio del huracán mediático en torno al caso, la abogada Karina Riquelme, defensora de los hijos de Julia Chuñil —imputados por parricidio—, solicitó formalmente la carpeta de investigación al Ministerio Público.

Tras la resolución, dejó abierta la posibilidad de solicitar la revisión de las medidas cautelares que afectan a sus representados. En ese escenario, Javier Troncoso continúa en prisión preventiva, mientras que Jeanette Troncoso y Pablo San Martín se mantienen bajo arresto domiciliario total.

Defensa pone bajo la lupa diligencias de la Fiscalía 

La abogada Riquelme se trasladó hasta la Fiscalía Regional de Los Ríos para acceder a la carpeta digital que concentra los antecedentes de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, causa en la que tres de sus hijos fueron formalizados por el presunto delito de parricidio.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

Recordemos que, desde mediados de enero, el predio donde vivía la activista ha sido escenario de excavaciones, rastreos con perros especializados, la revisión de una fosa séptica y la demolición del radier de una bodega, en un lugar donde, según la hipótesis del Ministerio Público, se encontraría enterrado el cuerpo de la mujer.

Críticas a los procedimientos

Riquelme criticó las diligencias, señalando que han generado principalmente un impacto mediático y no avances concretos en la investigación. Además, indicó que, tras la revisión de la carpeta, se evaluarán las acciones legales que se adoptarán para continuar con la defensa de sus representados. La abogada también señaló que, desde su detención durante la madrugada del 14 de enero, sus representados no han declarado ante la Fiscalía.

Cabe destacar que, el 17 de enero, días después de iniciadas las diligencias, se detectó la presencia de sangre humana en la pared de un galpón, así como un hacha y un machete al interior del predio de Julia Chuñil. Sin embargo, la abogada afirmó que no ha recibido información sobre los resultados de los peritajes.

También advirtió que no ha sido informada sobre la forma en que se realizará la restitución de las estructuras que serán desarmadas en el terreno. Esto a pesar de que se trata de una diligencia autorizada por el tribunal, que estableció expresamente que las casas, galpones y demás inmuebles deben ser devueltos.

Te puede interesar: ¿Vuelvo total en la investigación? Exyerno de Julia Chuñil pone en entredicho su testimonio sobre el caso

NOTAS DESTACADAS

¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¡Otro golpe a la billetera! Los millones que tendría que pagar Colo Colo para despedir a Fernando Ortiz
¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén

¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¡"Me siento capacitado"! Jugador de Colo Colo apunta a ser el nuevo capitán del equipo

¡Atentos en la UC! Sao Paulo pone una millonaria cláusula de salida por Gonzalo Tapia

¡Están identificados! Universidad de Chile publica datos de barristas que generaron desmanes

¿Qué hago si me pica una Fragata Portuguesa? Todo lo que necesitas saber en caso de emergencia
Copa Davis team chile.

VIDEO | ¡CRUCES LISTOS! Nicolás Massú define la alineación para la Copa Devis ante Serbia
Claudio Crespo se lanzó y Carmen Hertz lo frenó: Así contestó la diputada a deslenguado insulto del ex carabinero

Claudio Crespo se lanzó y Carmen Hertz lo frenó: Así contestó la diputada a deslenguado insulto del ex carabinero

¡El plantel ya estaba cerrado! El refuerzo que le negaron a Meneguini en Universidad de Chile
¡Familia actualizó su estado de salud! El insólito motivo por el que Marta Larraechea terminó grave en urgencias

¡Familia actualizó su estado de salud! El insólito motivo por el que Marta Larraechea terminó grave en urgencias
U de Chile vs Huachipato se juega en su fecha inicial.

¿Fue un alboroto innecesario? Partido de Huachipato vs U de Chile ya tiene fecha para disputarse
Álvaro Madrid debutará en Colo Colo.

Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo: refuerzo que acaba de llegar asoma como titular contra Everton
Diego Rivarola estalla por suspensión de partido de U de Chile.

Ídolo de U de Chile pierde la paciencia y estalla contra las autoridades por suspensión de partido: "Que digan que..."
Esteban Pavez lesión.

"Salió llorando...": detallan la grave lesión de Esteban Pavez que podría tenerlo meses fuera de las canchas
U de Chile rechazó cinco ofertas por Lucas Assadi.

Brasil, MLS y hasta de Europa: revelan las cinco ofertas que en U de Chile rechazaron por Lucas Assadi
Johnny Herrera reacciona a fichaje de Colo Colo.

Un decepcionado Johnny Herrera reacciona al nuevo refuerzo de Colo Colo: lo quería para la U de Chile

VIDEO | ¿Pueden llegar más refuerzos? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos a Colo Colo

¡A EEUU los pasajes! La Roja será sparring de dos selecciones mundialistas
Técnico chileno se ofrece a dirigir La Roja con tajante aviso

¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año