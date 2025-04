Darío Osorio confiesa el calvario que vive al jugar por la Selección Chilena: "Trato de no presionarme"

En medio de la crisis que atraviesa La Roja, Darío Osorio era una de las promesas llamadas a sacar adelante al equipo dirigido por Ricardo Gareca, pero luego de sus irregulares actuaciones, ahora el atacante reconoció la enorme presión que siente en el combinado nacional, donde no ha podido brillar como lo hace en Europa.

Como bien es sabido, el formado en Universidad de Chile lleva un buen rato destacando en el Midtjylland de Dinamarca, pero sus ya característicos goles de media distancia no ha sabido llevarlos a la Selección y continúa sin tener un encuentro sobresaliente en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En diálogo con el sitio danés Tipsbladet, el jugador analizó el problema, recalcando los 12.000 kilómetros que lo separan de Juan Pinto Durán: "Tengo que ser sincero: es difícil. Son muchas horas de vuelo y muchas horas de diferencia horaria, y el clima también es diferente, por lo que son complicados estos viajes tan largos".

En esa línea, expuso la fortaleza mental que ha tenido que potenciar por las críticas: "Trato de no presionarme ni dejar que me afecte. Estamos en una situación difícil, pero siempre he soñado con representar a mi país en la selección absoluta, así que trato de jugar lo mejor posible para el equipo sin sentir presión".

"Es algo completamente normal para todos los futbolistas. El interés surge cuando empiezas a hacerlo bien, pero también por eso trato de mantener siempre cierta distancia, de no mirar ni leer nada y de no seguirlo. Simplemente intento concentrarme en el trabajo y en lo que puedo controlar", remató Darío Osorio.

