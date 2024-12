¿Tiempo de preocuparse? Daniel Arrieta adelanta una nueva salida en Colo Colo

Colo Colo aún no consigue fichajes para la temporada 2025 pero el plantel continúa desmantelándose por las salidas de sus jugadores. En este sentido, Daniel Arrieta adelantó la situación de un nuevo futbolista que está más fuera que dentro del Estadio Monumental.

"La información que entregaron desde la dirigencia la semana pasada es que todavía no había acuerdo económico con Marcos Bolados y lo que a mí al menos me dicen, como última información y más que nada desde el entorno del jugador, es que está complicado y que por el momento no seguiría", afirmó Arrieta.

Pero eso no fue todo, porque el periodista de TNT Sports añadió que "me dicen que Bolados tiene la oferta, por ahora, sobre la mesa de un año con opción a dos, pero en paralelo su representante está negociando con el Barcelona de Guayaquil".

Marcos Bolados está más fuera que dentro del Estadio Monumental.

Finalmente, Daniel Arrieta reveló que hay algunas condiciones en la situación de Bolados. "En caso de que el club de Ecuador supere las pretensiones económicas que estaba ofreciendo el Cacique y le ofrezca una extensión mayor en tiempo, dos años por lo menos, lo más probable es que parta para Ecuador", concluyó.

Es así como el Cacique está cerca de perder un nuevo jugador en esta renovación de plantel que está llevando a cabo para la temporada 2025. De momento las partes aún siguen en negociaciones, pero los albos tienen la situación complicada en este mercado de fichajes.

