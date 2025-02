No lo pasa bien: Damián Pizarro estalla en llanto tras partido de La Roja Sub 20

El Sudamericano Sub 20 era la gran oportunidad para que Damián Pizarro demostrara que puede ser opción para Ricardo Gareca. Sin embargo, el torneo ha sido bastante complicado para el delantero y lo demostró al estallar en llanto tras el duelo ante Uruguay.

En este nuevo partido se vio algo más activo que en los duelos anteriores, pero de igual manera no logró marcar diferencias. Es más, tuvo buenas chances para anotar su primer gol, pero los problemas de definición que arrastra desde Colo Colo volvieron a pasarle la cuenta.

Toda la situación ya colmó la paciencia del formado en Macul, quien fue captado por las cámaras llorando y siendo consolado por sus compañeros. El atacante no ha estado a la altura y lo sabe, pero de igual manera aún tiene partidos para enmendar la situación y demostrar que puede ser la carta de recambio que busca Chile.

Pizarro estalló en llanto tras el duelo con Uruguay.

El nivel del equipo en general ha quedado bastante al debe en la competencia, pero los dardos han ido apuntados principalmente al delantero de Udinese, quien no ha logrado desequilibrar y e incluso ha ido alternando la titularidad a lo largo de la competencia.

Es así como Damián Pizarro parece estar sucumbiendo ante la presión, todo esto después de no lograr anotar aún su primer gol en el Sudamericano Sub 20. Las expectativas estaban en las nubes al llegar como la esperanza del equipo, pero aún no ha hecho notar los meses que acumula entrenando en Udinese.

