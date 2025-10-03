CyberMonday 2025: ¡Revisa las fechas y todo lo que debes saber del evento online más esperado del año!

Por: Paula Osorio

Desde el lunes 6 de octubre, Chile dará inicio a una nueva edición del CyberMonday, el evento de ventas online más grande del país. Este año participarán 656 marcas, incluyendo 31 nuevas, con descuentos reales en categorías como vestuario, tecnología, hogar, deportes, turismo y muebles. También estarán presentes 31 fundaciones con productos solidarios.

Con una proyección de US$ 490 millones en ventas, el evento demuestra la consolidación del comercio electrónico en Chile y su relevancia a nivel regional.

Qué hace único a CyberMonday 2025

  • Marcas y variedad: Más de 650 tiendas online ofrecen productos en todas las categorías principales y novedades como la sección de muebles.
  • Revisa las marcas participantes: Consulta todas las tiendas oficiales en el sitio www.cyber.cl/marcas para comprar seguro y aprovechar descuentos garantizados.
  • CyberApp: La aplicación oficial permite personalizar tu experiencia, descubrir nuevas ofertas y acceder a un buscador potente.
  • Seguridad garantizada: Todas las marcas cumplen con la Ley del Consumidor y el Reglamento del Comercio Electrónico, y la herramienta Resolución en Línea facilita acuerdos rápidos entre empresas y consumidores.
  • Participación regional: 16 empresas de Valparaíso y Puerto Montt llevarán productos locales al evento nacional, demostrando que el e-commerce también se hace desde las regiones.
  • Crecimiento del e-commerce: Con ventas que podrían superar los US$ 9.000 millones en 2025, el comercio electrónico ya representa cerca del 15% del retail nacional.

Cómo aprovechar al máximo el CyberMonday

  1. Consulta las marcas oficiales: Revisa la lista completa en www.cyber.cl/marcas antes de comprar.
  2. Descarga CyberApp: Encuentra las mejores ofertas y personaliza tu experiencia de compra.
  3. Compra solo en tiendas oficiales: Garantiza descuentos reales y seguridad en tus transacciones.
  4. Sigue las redes sociales: Facebook: CyberDaysChile | Instagram: @cyberchile para recibir alertas de promociones y novedades.

Datos clave

  • Fechas: 6, 7 y 8 de octubre de 2025
  • Sitio oficial: www.cyber.cl
  • App oficial: CyberApp

Con CyberMonday 2025, comprar online nunca fue tan seguro, simple y emocionante. ¡Prepárate p

