Critican posible refuerzo de la U y lo ponen por debajo de Chorri Palacios: "No creo que sea más"

Universidad de Chile se prepara para una exigente temporada 2025 marcada por su regreso a la Copa Libertadores, por lo que los refuerzos serán claves. En esa línea, el ex Colo Colo Octavio Rivero comenzó a sonar con fuerza en la U, desatando más de una crítica donde incluso ponen al uruguayo por debajo de Cristian 'Chorri' Palacios, criticado delantero azul.

Así es, en conversación con Bolavip, Carlos Ramos, presidente del Colegio de Entrenadores de Chile, no se guardó nada y reprochó la idea de Azul Azul: "La verdad es que no sé su presente. Sé que está en Ecuador, pero no sé si sea más que Palacios, me queda la duda. No creo que sea más, porque Palacios es un buen centrodelantero".

Además, el exfutbolista hizo un llamado a que la dirigencia universitaria ponga sus ojos en refuerzos pensando especialmente en el ámbito internacional: "Si la U quiere competir en la Copa Libertadores, debe tener gente calada. No es menospreciarlo, pero debe tener jugadores de más nivel como corresponde".

"La U no está para rellenar", continuó Ramos, para finalmente hacer un breve y crítico repaso por las apariciones de Rivero en el fútbol chileno, donde, a su juicio, no demostró ser un jugador desequilibrante en ningún club: "En La Calera el equipo no anduvo, en Unión Española se lesionó y en Colo Colo no anduvo muy bien".

Cabe mencionar que con 32 años, Octavio Rivero cuenta con pasos por diversos equipos de Uruguay, Estados Unidos, México, Ecuador y los ya mencionados conjuntos chilenos, y las próximas semanas serán claves para definir si volverá a nuestras tierras para un impensado arribo a la Universidad de Chile, donde anhelan un goleador en sus filas.

