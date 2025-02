“No soy ese mal bicho que describes”: Cristián Campos respondió a correo acusatorio de Claudia Di Girolamo

Este viernes salió a la luz un correo electrónico que la actriz Claudia Di Girolamo envió en 2021 a su exesposo, Cristián Campos, en relación con la acusación de su hija, Raffaella Di Girolamo. En el mensaje, abordaba los presuntos abusos que esta última habría sufrido por parte de Campos cuando convivían bajo el mismo techo.

“Te voy a pedir que ni siquiera intentes responderme, ni buscarme, mucho menos a mi hija Raffaella… no hay argumento ni réplica posible que justifique lo que hiciste… por lo demás, ya conocemos de memoria todas tus posibles palabras, porque todos los abusadores dicen lo mismo, pero de distinta manera. Te escribo esto para que sepas que yo sé… y porque este acto puede ayudar a sanar a mi hija… y a mí”, afirmó la actríz en el mensaje.

Dicho mensaje fue ratificado por Di Girolamo en la investigación liderada por el titular del 34° Juzgado del Crimen, Edgardo Gutiérrez. El mencionado juez está a cargo de las indagaciones tras la denuncia presentada por Raffaella por delitos sexuales en contra de Campos.

¿Qué respondió Campos?

Eso sí, el mensaje de la intérprete no fue el único que se dio a conocer. Según consignó T13, la respuesta de Cristián Campos a las palabras de su ex esposa, a pesar de que la protagonista de Romané le había solicitado que no respondiera, también salieron a la luz.

“Tú eres libre de juzgar y pensar lo que quieras, pero las cosas no son siempre como uno cree. A veces las cosas son más complejas (...) Sé que no soy un santo, nadie lo es. Pero no soy ese mal bicho que describes en tu carta. Estoy lejos de esa descripción. Tengo una vida limpia. Y tengo buenas razones para que así sea. Tengo tres hijos maravillosos que son mi luz y mi razón de ser”, afirmó el actor.

Durante la investigación, Campos también fue interrogado sobre este intercambio de mensajes, señalando que Claudia le mencionó episodios que Raffaella habría recordado de manera repentina.

“Me escribe una carta a mí, acusando recibo de esta carta de Raffaella, donde dice que yo la habría drogado y en esa carta curiosamente, Claudia me dice que, a través de la carta de Raffaella, ella había “recordado” la vez, que supuestamente amanecí desnudo sobre la cama de Raffaella, agrega a ese recuerdo otra serie de “espontáneos recuerdos”, en lo que me involucra de manera sexual con Raffaella”, sentenció Cristián Campos.