Escalofriante caso: Condenan a hombre y su amigo por abuso sexual conjunto contra sobrina

Dos amigos condenados por abuso sexual contra niña de 12 años

Por: Catalina Martínez

El Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio dictó sentencia contra dos hombres acusados de abuso sexual contra una niña de 12 años. Según los antecedentes del caso, uno de ellos era su propio tío. Junto con el delito, ambos fueron responsabilizados por causarle lesiones de carácter menos grave a la pequeña.

“El tribunal pronunció un veredicto condenatorio por ambos ilícitos, los que fueron cometidos el 10 de noviembre de 2024 en la comuna de San Antonio”, explicó Javiera Torres, fiscal de Delitos Sexuales y quien llevó adelante el juicio.

De acuerdo a lo informado por El Líder de San Antonio, los hechos se habrían desarrollado en la vivienda de C.V.A. (37), donde residía junto a su sobrina y la madre de ésta. En ese lugar, mientras compartían, llegó también de visita el segundo imputado, identificado con las iniciales E.F.N. (50).

En cierto instante, la madre de la niña se ausentó de la vivienda, dejando a su hija bajo la supervisión de su tío. El abuso salió a la luz poco después, cuando la madre regresó a la casa y sorprendió a los hombres mientras cometían el abuso sexual

De inmediato, la madre de la niña llamó a Carabineros. Mientras esperaban la llegada de los uniformados, los vecinos intervinieron, sometiendo a los acusados hasta que los efectivos pudieron hacerse cargo.

