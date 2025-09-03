¿Un ajuste de cuentas? El brutal caso de hombre que fue baleado en plena calle de San Antonio

La madrugada de este miércoles en San Antonio, región de Valparaíso, se vio marcada por un violento ataque que dejó a un hombre con riesgo vital. La víctima recibió ocho disparos mientras se desplazaba hacia un local comercial.

El hecho se registró en la intersección de Independencia con Curicó, y de acuerdo a lo detallado por el comisario Mauricio Poblete, de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio, la víctima fue interceptada por dos sujetos con los que tuvo una discusión que culminó en el ataque.

“Uno de los individuos sacó un arma de fuego y efectuó varios disparos, ocho de los cuales impactaron en distintas partes del cuerpo de la víctima”, relató sobre los hechos el comisario, según recogió ADN Radio.

El hombre fue llevado de urgencia al Hospital Claudio Vicuña, donde se encuentra en riesgo vital. “Aún no ha podido declarar ante la policía debido a la gravedad de sus heridas”, afirmó el PDI.

¿Fue un ajuste de cuentas?

Si bien el caso permanece sin detenidos, la PDI se encuentra realizando investigaciones para dar con los responsables. “Estamos recabando información de testigos y revisando cámaras de seguridad en el sector para establecer la dinámica exacta de los hechos y poder identificar a los imputados”, dijo Poblete.

Las primeras indagaciones apuntan a que los responsables podrían tener algún tipo de vínculo previo con la víctima, y que el ataque estaría relacionado con conflictos anteriores entre ambas partes. Al respecto, el funcionario policial aseguró: “Dentro de los antecedentes que manejamos, serían personas conocidas entre sí, con antecedentes policiales, y podría tratarse de un ajuste de cuentas”.

Paralelamente, las autoridades policiales se encuentran tras la pista de los vehículos empleados por los atacantes, además de recolectar pruebas que podrían ayudar a esclarecer, en las próximas horas, el brutal episodio que estremece a la comunidad de San Antonio.