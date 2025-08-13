Justo antes del clásico: Comisión de Árbitros explica visita "secreta" a Colo Colo

Por: Fabián Marambio

El 2025 de Colo Colo ha sido para el olvido y, además de los malos resultados, también ha sufrido muchos problemas con las expulsiones y los cobros arbitrales. Es por esto mismo que Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros, llegó hasta el Estadio Monumental para una reunión “secreta”.

Según Tobar, “fuimos bastantes claros con una serie de situaciones que mostramos de análisis. No solo situaciones de Colo Colo, sino de las que han ocurrido en el torneo para que vayan entendiendo cómo se decide, cómo actúa el VAR para dar tranquilidad de los clubes”.

El jefe de los árbitros no se quedó ahí y añadió que “nos ayuda a transparentar el modelo de trabajo que tenemos con los árbitros, cómo son los entrenamientos de análisis de video, los trabajos prácticos, reuniones individuales y colectivas”.

colo colo
Comisión de Árbitros tuvo reunión con el Cacique.

Ante las constantes críticas de Jorge Almirón, Roberto Tobar dijo que “no nos centramos en jugadores en específico sino que también en la de los jugadores de distintos clubes. Nos ayudan a mejorar en algunas circunstancias. Somos críticos y nos ayuda alguna crítica constructiva que puedan realizar para mejorar”.

Es así como los albos están bajo la lupa por esta reunión secreta con la Comisión de Árbitros justo a un par de días de disputar un nuevo importante clásico contra Universidad Católica.

