Claudio Borghi enciende el debate y deja dura crítica tras el clásico universitario

La U y la UC se enfrentaron recientemente en una nueva edición del clásico universitario en un duelo que dejó muchas dudas. Los clubes no mostraron gran fútbol y esto colmó la paciencia de Claudio Borghi, quien dejó duros comentarios.

"Dejemos de llamar a estos partidos clásicos. Antes porque la pelota picaba mal, ahora la cancha perfecta y dicen que picaba poco. Se empezaron a tirar al piso, discutir. Muchachos la U pateó tres veces al arco y Católica no pateó al arco, entonces dejemos de llamar clásicos a partidos aburridos", comenzó diciendo en ESPN.

Luego, el "Bichi" añadió que "no voy a defender a Nunes, habría planteado algo parecido pero con ambiciones de llegar un poco más al arco rival. La U es el mejor equipo de Chile y no hay duda, no solo en copa nacional sino también internacional, donde está encaramado para clasificar".

Quizás te pueda interesar: Video: el momento donde Alan Saldivia es alcanzado por fuego artificial en hotelazo de Colo Colo

"DEJEMOS DE LLAMAR A ESTOS PARTIDOS CLÁSICO"#ESPNF90Chile Claudio Borghi aseguró además que #UdeChile "es el mejor equipo de Chile, no hay duda, no solamente en la copa nacional sino internacional". pic.twitter.com/4YRjjKUKyf May 6, 2025

Finalmente, apuntó que "el problema está, me voy a la historia, desde que llegué a Chile he visto equipos de Católica que jugaron muy bien, otros intentaban jugar bien pero esto no coincide con la historia".

Es así como Claudio Borghi criticó sin filtro lo mostrado por Universidad Católica en el último duelo ante la U, señalando que los clubes ya no juegan como clásico este tipo de partidos por el poco esfuerzo que realizan.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.