¡Fue secuestrado y brutalmente golpeado! La violenta encerrona que sufrió chofer de camión

El pasado viernes, un chofer de camión vivió una auténtica pesadilla en plena ruta: sufrió una encerrona por parte de un grupo de delincuentes que buscaban robarle la carga que llevaba.

Lo que comenzó como un asalto se transformó en una cadena de violencia extrema, según informó Meganoticias. Y es que el conductor fue baleado, secuestrado y golpeado con tal ferocidad que hoy enfrenta serias consecuencias físicas y emocionales.

El vocero de la compañía de transportes, Boris Ponce, estuvo en entrevista con el citado medio. Durante la conversación, Ponce profundizó en el violento episodio que sufrió su compañero Cristian, revelando detalles sobre el ataque.

Momentos de terror

Ponce relató que el ataque se produjo mientras Cristian volvía desde un puerto en la región de Valparaíso rumbo a Quilicura. Fue en el cruce entre la Ruta 68 y la Costanera Norte, justo en el trébol de conexión, donde un automóvil más pequeño lo interceptó y desató la terrible encerrona.

"Cristian se percata del abordaje que le van a hacer y trata de hacer su huida, en el cual principalmente estos muchachos se bajan, o la persona que estaba haciendo el acto, y dispara hacia el vehículo (camión)", contó el vocero ante las cámaras de Mega. "Uno de esos disparos impactó en la pierna izquierda del conductor y desde ahí se perdió la señal del GPS principal", agregó.

"En ese punto, en donde abordan a este conductor y lo bajan desde el camión, lo llevan secuestrado en su vehículo y lo golpean internamente en el vehículo con un fierro macizo y lo dejan botado en la autopista de Lampa", relató el hombre.

Las secuelas

Sumado a eso, Ponce detalló que ahora el chofer se encuentra estable junto a su familia, pero "cabe recalcar que no fue un intento de asalto, sino que más bien fue un intento de homicidio. Hubo disparos sin ningún tipo de advertencia".

También se informó que Cristian presenta múltiples lesiones producto de la agresión: una herida de bala en la pierna izquierda, contusiones severas y una fractura en el cráneo, provocada por un golpe con el fierro metálico en la cabeza.

"Hay un tema delicado de él, o sea, un tema psicológico en el cual él va a estar obviamente mucho tiempo y si es que vuelve a trabajar como conductor (...) Él estuvo a punto de morir a manos de delincuentes, a manos de homicidas, porque digámoslo así, son homicidas", señaló Ponce.

"Era poder bajar al conductor del camión y llevarse el camión, y bueno, lo bajaron, pero se lo llevaron y lo golpearon. Entonces, ahí también son dos temas importantes: un tema es el robo y otro tema es el intento de homicidio de la persona", insistió respecto al actuar de los antisociales aún no capturados.