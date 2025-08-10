¡Fue secuestrado y brutalmente golpeado! La violenta encerrona que sufrió chofer de camión

encerrona

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Julio Vaccari vs U de Chile

DT de Independiente calienta partido ante la U con potente aviso: "Para mí la obligación..."
Aníbal Mosa y Jorge Almirón

Aníbal Mosa se las canta claritas a Jorge Almirón y sus expulsiones en Colo Colo: "No corresponde"
banda criminal

"Los discretos de la frontera": Detienen a banda criminal que traficaba personas desde Chile a Perú
Temuco

¡Se lanzaron contra bailarina! Critican polémico espectáculo de magia por el Día del Niño en Temuco
Cristián Caamaño y Jorge Almirón

Cristián Caamaño dedica goleada de la U a Jorge Almirón con feroz palo: "Aquí no hay..."
Gustavo Álvarez U de Chile

El ácido análisis de Gustavo Álvarez sobre el mercado de fichajes en la U: "No me parece que..."
Jorge Almirón Colo Colo

¡No les sale una!: La nueva baja de última hora que golpea a Colo Colo y Jorge Almirón
Jeannette Jara

Democracia Cristiana chilena fue suspendida de la OCDA por apoyo a Jeannette Jara: “Representa una ruptura grave”
Concepción

El hermano del año: Hombre inocente casi termina encarcelado por suplantación de identidad en Concepción
Julio Barroso y Marcelo Díaz

"¿Cuál es el criterio?": Julio Barroso sorprende con picante dardo a Marcelo Díaz, la U y los árbitros

El pasado viernes, un chofer de camión vivió una auténtica pesadilla en plena ruta: sufrió una encerrona por parte de un grupo de delincuentes que buscaban robarle la carga que llevaba

Lo que comenzó como un asalto se transformó en una cadena de violencia extrema, según informó Meganoticias. Y es que el conductor fue baleado, secuestrado y golpeado con tal ferocidad que hoy enfrenta serias consecuencias físicas y emocionales.

El vocero de la compañía de transportes, Boris Ponce, estuvo en entrevista con el citado medio. Durante la conversación, Ponce profundizó en el violento episodio que sufrió su compañero Cristian, revelando detalles sobre el ataque.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

Momentos de terror

Ponce relató que el ataque se produjo mientras Cristian volvía desde un puerto en la región de Valparaíso rumbo a Quilicura. Fue en el cruce entre la Ruta 68 y la Costanera Norte, justo en el trébol de conexión, donde un automóvil más pequeño lo interceptó y desató la terrible encerrona.

"Cristian se percata del abordaje que le van a hacer y trata de hacer su huida, en el cual principalmente estos muchachos se bajan, o la persona que estaba haciendo el acto, y dispara hacia el vehículo (camión)", contó el vocero ante las cámaras de Mega. "Uno de esos disparos impactó en la pierna izquierda del conductor y desde ahí se perdió la señal del GPS principal", agregó.

"En ese punto, en donde abordan a este conductor y lo bajan desde el camión, lo llevan secuestrado en su vehículo y lo golpean internamente en el vehículo con un fierro macizo y lo dejan botado en la autopista de Lampa", relató el hombre. 

Las secuelas

Sumado a eso, Ponce detalló que ahora el chofer se encuentra estable junto a su familia, pero "cabe recalcar que no fue un intento de asalto, sino que más bien fue un intento de homicidio. Hubo disparos sin ningún tipo de advertencia".

También se informó que Cristian presenta múltiples lesiones producto de la agresión: una herida de bala en la pierna izquierda, contusiones severas y una fractura en el cráneo, provocada por un golpe con el fierro metálico en la cabeza.

"Hay un tema delicado de él, o sea, un tema psicológico en el cual él va a estar obviamente mucho tiempo y si es que vuelve a trabajar como conductor (...) Él estuvo a punto de morir a manos de delincuentes, a manos de homicidas, porque digámoslo así, son homicidas", señaló Ponce.

"Era poder bajar al conductor del camión y llevarse el camión, y bueno, lo bajaron, pero se lo llevaron y lo golpearon. Entonces, ahí también son dos temas importantes: un tema es el robo y otro tema es el intento de homicidio de la persona", insistió respecto al actuar de los antisociales aún no capturados. 

NOTAS DESTACADAS

Julio Vaccari vs U de Chile

DT de Independiente calienta partido ante la U con potente aviso: "Para mí la obligación..."
Aníbal Mosa y Jorge Almirón

Aníbal Mosa se las canta claritas a Jorge Almirón y sus expulsiones en Colo Colo: "No corresponde"
banda criminal

"Los discretos de la frontera": Detienen a banda criminal que traficaba personas desde Chile a Perú
Temuco

¡Se lanzaron contra bailarina! Critican polémico espectáculo de magia por el Día del Niño en Temuco
Cristián Caamaño y Jorge Almirón

Cristián Caamaño dedica goleada de la U a Jorge Almirón con feroz palo: "Aquí no hay..."
Gustavo Álvarez U de Chile

El ácido análisis de Gustavo Álvarez sobre el mercado de fichajes en la U: "No me parece que..."
Jorge Almirón Colo Colo

¡No les sale una!: La nueva baja de última hora que golpea a Colo Colo y Jorge Almirón
Jeannette Jara

Democracia Cristiana chilena fue suspendida de la OCDA por apoyo a Jeannette Jara: “Representa una ruptura grave”
Concepción

El hermano del año: Hombre inocente casi termina encarcelado por suplantación de identidad en Concepción
Julio Barroso y Marcelo Díaz

"¿Cuál es el criterio?": Julio Barroso sorprende con picante dardo a Marcelo Díaz, la U y los árbitros
Patricio Yáñez y Jorge Almirón

Pato Yáñez no perdona la polémica conferencia de Jorge Almirón en Colo Colo: "Demuestra claramente que…"
Franco Parisi

¿Mala memoria? Reflotan antiguo y tajante tweet de Pamela Jiles tras inesperado apoyo a Parisi
delegada presidencial de la Provincia del Tamarugal

¡Salió a dar explicaciones! Delegada presidencial protagonizó “ofensivo” momento en video viral
secuestro

IMPACTO: El espeluznante caso de secuestro y brutal tortura que estremece Conchalí

¡Se supo todo! Universidad de Chile cuenta la verdad sobre la no llegada de Eduardo Vargas

¡Tras su salida! El fuerte mensaje del expreparador de arqueros de Colo Colo
colo colo

¿Es suficiente con lo que tiene? Colo Colo cierra el mercado de fichajes sin novedades
Aníbal Mosa Colo Colo

¿Es una buena opción? La postura de Colo Colo sobre un posible torneo con playoffs

¡No es Marchant! El jugador de Colo Colo que suma más minutos sub21

¡SIN PRECEDENTES! Julio Barroso recuerda polémica sanción en Colo Colo