Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”, el duelo que homenajeará la hazaña olímpica de Sidney 2000

El aniversario número 25 de la histórica medalla de bronce obtenida por la Selección Chilena en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 reunirá nuevamente a sus protagonistas en un evento especial que se tomará la pantalla abierta. Chilevisión confirmó que emitirá en directo “Rojo Histórico”, un enfrentamiento amistoso que juntará a íconos del fútbol nacional para revivir aquella gesta que marcó a toda una generación.

Leyendas de Sidney 2000 vuelven a la cancha

La celebración contará con varias figuras del plantel olímpico, quienes volverán a vestir los colores de La Roja en una noche cargada de nostalgia. Entre los confirmados están nombres emblemáticos como Iván Zamorano, Pedro Reyes, David Pizarro, Nelson Tapia, Rafael Olarra, entre otros referentes que formaron parte del memorable podio.

Campeones de América también dirán presente

El encuentro no solo reunirá a los héroes de Sidney. En el equipo rival estarán reconocidos exseleccionados nacionales, incluidos campeones de la Copa América. Entre ellos destacan Matías Fernández, Jean Beausejour, Gonzalo Jara y Mauricio Pinilla, quienes aportarán su experiencia en este duelo simbólico.

Cuándo y dónde se jugará “Rojo Histórico”

El partido conmemorativo se disputará el sábado 22 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida, recinto que albergará esta cita cargada de emoción para los hinchas.

Las entradas están disponibles en el sistema Punto Ticket.

Cómo ver el partido gratis

Chilevisión ofrecerá una cobertura completa del evento, tanto en su señal abierta como en plataformas digitales. El enfrentamiento podrá seguirse:

Por la pantalla de Chilevisión

A través de la señal online en chilevision.cl

En la App MiCHV, completamente gratis

Una oportunidad perfecta para que los fanáticos vuelvan a ver juntos a los protagonistas de uno de los logros más importantes del fútbol chileno.