La Roja necesita ganar: cómo, cuándo y dónde ver el Chile vs Uganda del Mundial Sub 17

Por: Fabián Marambio

El Mundial Sub 17 se está llevando con mucha intensidad y cada Selección lucha por demostrar sus credenciales en la competencia. En ese sentido, ahora viene un nuevo partido entre Chile vs Uganda, el cual es fundamental para los pupilos de Sebastián Miranda.

Después de perder en el debut ante Francia, La Roja necesita un triunfo obligatorio ante Uganda, la Selección más débil en el papel. Los africanos también perdieron en su inicio y son el principal rival de Chile para buscar la clasificación.

¿Cuándo y a qué hora es el Chile vs Uganda?

El partido está pactado para este sábado 8 de noviembre a las 9:30 horas, y se podrá ver por las pantallas de Chilevisión al igual que todos los partidos de La Roja en el certamen.

La Roja cayó ante Francia en su debut por el Mundial Sub 17.

Aún se desconoce la formación que pueda alinear Sebastián Miranda de cara a este importante partido, pero sí se espera que sea algo más ofensiva. En el debut el DT alineó una línea de cinco defensores, algo que debería ser modificado de cara al duelo con Uganda.

Además, también se espera la inclusión de Zidane Yáñez desde el primer minuto. El jugador del New York City de la MLS ingresó desde el banco ante los europeos al estar recuperándose de una lesión, la cual ya tiene completamente superada.

