¡Se refiere a desconocida evidencia! Tío abuelo de Tomás Bravo se defiende con todo en juicio

Durante el juicio en contra del tío abuelo de Tomás Bravo, Jorge Escobar Escobar, el hombre alzó la voz y lanzó una última declaración defendiéndose de los cargos que se le imputan y mencionó que una desconocida evidencia. Recordemos que el hombre es acusado de abandono de menor con resultado de muerte.

En concreto el hombre apuntó a que “no hay argumentos de eso” para inculparlo. Cabe señalar que hace algunos días su defensa mostró una serie de imágenes que mostrarían a un tercero involucrado en el lugar de los hechos el día de la desaparición del menor de tres años. La madre del menor Estefanía Gutiérrez también cree en la inocencia de Escobar y le mostró su apoyo en redes.

¿Qué dijo el tío abuelo de Tomás Bravo en el juicio?

Según detalló 24 Horas, Escobar recordó que desde el día en que se halló el cuerpo del niño fue acusado por el Ministerio Público como único responsable. “Del día uno de esta investigación me han querido a mi culpar del asesinato y todo lo que le pasó a Tomasito, ahora me pusieron otra (acusación) porque no me pudieron culpar del Ministerio Público”, lamentó.

Sobre el supuesto abandono del menor, el hombre aclaró que “no hay argumento de eso. Nunca he dejado a Tomasito solo para que se me perdiera o lo que le pasó“. Luego, precisó que su accionar “es una tradición en el campo, que uno sale con los niños y siempre ha sido así” dijo. Luego procedió a lanzar su más grave acusación.

“Hay dos ADN que están en la carpeta que el Ministerio Público nunca tomó en cuenta y que todavía no toma en cuenta, pero están vigentes dentro la carpeta investigativa” aseguró. Este miércoles 2 de julio el Tribunal Oral en Lo Penal de Cañete dará a conocer si el tío abuelo de Tomás Bravo es absuelto o declarado culpable.

