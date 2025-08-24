¡En medio de investigación! Así fue la reaparición de Cathy Barriga en redes sociales tras meses de bajo perfil

Cathy Barriga

Por: Catalina Martínez

Renuncia a Independiente y decide volver a Chile por la barbarie ante la U: "Quedé con tragedia"

En abril pasado, el 9° Juzgado de Garantía de Santiago impuso a Cathy Barriga las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país. Desde entonces, la exalcaldesa ha optado por mantener un bajo perfil en sus redes sociales.

Frente a ese escenario, nadie esperaba que en los últimos días la ex alcaldesa de Maipú reapareciera en su cuenta de Instagram, donde sorprendió al utilizarla para publicitar un producto que se ha vuelto viral: el Chocolate Dubai.

Promoción en medio de investigación

Desde hace algunos meses, el Chocolate Dubai se ha posicionado como uno de los productos más comentados en redes sociales, gracias a su particular mezcla de chocolate, pistacho y knafe. Su popularidad ha sido tal, que numerosas figuras del espectáculo se han sumado a la tendencia y lo han promocionado.

Ahora fue Barriga quien se sumó a la tendencia. Mientras todavía se desarrolla una investigación por fraude al fisco en su contra, la ex edil publicó en sus historias de Instagram un llamativo video en el que se la ve probando el popular chocolate del momento.

"La felicidad se encuentra en distintos momentos. Uno de ellos, para mí, es el chocolate. Te invito a disfrutar de esta explosión de sabor y colores... Dubai Chocolate", expresa la ex Mekano en el registro, que fue compartido por la página y posteriormente reposteado por ella.

Y no solo eso, sino que desde el emprendimiento informaron que tenían un descuento especial "para todos los seguidores de Cathy Barriga  (...) ¡Muchas gracias, hermosa!". Además, la exalcaldesa fue más allá y aprovechó la instancia para invitar a sus seguidores a sumarse a un concurso de la marca, cuyo premio consistía en cuatro barras de Chocolate Dubai.

