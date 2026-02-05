Claudio Crespo se lanzó y Carmen Hertz lo frenó: Así contestó la diputada a deslenguado insulto del ex carabinero

Claudio Crespo se lanzó y Carmen Hertz lo frenó: Así contestó la diputada a deslenguado insulto del ex carabinero

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¡Otro golpe a la billetera! Los millones que tendría que pagar Colo Colo para despedir a Fernando Ortiz
¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén

¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¡"Me siento capacitado"! Jugador de Colo Colo apunta a ser el nuevo capitán del equipo

¡Atentos en la UC! Sao Paulo pone una millonaria cláusula de salida por Gonzalo Tapia

¡Están identificados! Universidad de Chile publica datos de barristas que generaron desmanes

¿Qué hago si me pica una Fragata Portuguesa? Todo lo que necesitas saber en caso de emergencia
¡Fiscalía bajo la lupa! Defensa de hijos de Julia Chuñil contraataca tras acceder a carpeta investigativa

¡Fiscalía bajo la lupa! Defensa de hijos de Julia Chuñil contraataca tras acceder a carpeta investigativa
Copa Davis team chile.

VIDEO | ¡CRUCES LISTOS! Nicolás Massú define la alineación para la Copa Devis ante Serbia

¡El plantel ya estaba cerrado! El refuerzo que le negaron a Meneguini en Universidad de Chile

Tras una polémica que se ha venido arrastrando por semanas, la diputada Carmen Hertz finalmente zanjó el asunto. Todo a raíz de la crítica que hizo la legisladora a la justicia por el fallo que absolvió a Claudio Crespo, ex carabinero que cegó a Gustavo Gatica

Recordemos que, el 13 de enero en su cuenta de X, la militante del PC escribió: “Es un escándalo, una vergüenza incalificable el fallo que absuelve al criminal Claudio Crespo, la impunidad total ante el traumatismo ocular gravísimo inflingido que le significó ceguera total”. 

La fuerte respuesta de Crespo

Fue recién esta semana que el exteniente coronel decidió responder al descargo de la parlamentaria. “Menos mal que esta vieja tóxica no fue reelecta. No podrá escupir más odio en el Congreso Nacional y eso sí que es un avance para la democracia”, lanzó a través de la misma red social. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

“Además de corrupta que viajaba todos los años a España y cobraba su sueldo igual. @carmen_hertz eres una comunista corrupta", sentenció al final el otrora funcionario de Carabineros.

Ante el deslenguado mensaje de Crespo, la diputada no parecía tener intención de responderle. Sin embargo, una usuaria de X tomó cartas en el asunto y la mencionó en el tuit del ex uniformado. “Nunca este psicópata tendrá la altura de nuestra compañera @carmen_hertz. Por cierto, que no cante victoria este carnicero”, expresó @Nadia_Avalos.

A raíz de la mención, la diputada tampoco se iba a quedar callada y zanjó de una vez por todas el ácido cruce con Crespo. “Nadia querida, los insultos de @ClaudioCrespoG borrego de perfil criminal significan que estoy en el lado correcto de la historia”, sentenció Carmen Hertz. 

Te puede interesar: “Una vergüenza incalificable”: La dura reacción de diputada Carmen Hertz tras absolución de Claudio Crespo

NOTAS DESTACADAS

¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¡Otro golpe a la billetera! Los millones que tendría que pagar Colo Colo para despedir a Fernando Ortiz
¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén

¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¡"Me siento capacitado"! Jugador de Colo Colo apunta a ser el nuevo capitán del equipo

¡Atentos en la UC! Sao Paulo pone una millonaria cláusula de salida por Gonzalo Tapia

¡Están identificados! Universidad de Chile publica datos de barristas que generaron desmanes

¿Qué hago si me pica una Fragata Portuguesa? Todo lo que necesitas saber en caso de emergencia
¡Fiscalía bajo la lupa! Defensa de hijos de Julia Chuñil contraataca tras acceder a carpeta investigativa

¡Fiscalía bajo la lupa! Defensa de hijos de Julia Chuñil contraataca tras acceder a carpeta investigativa
Copa Davis team chile.

VIDEO | ¡CRUCES LISTOS! Nicolás Massú define la alineación para la Copa Devis ante Serbia

¡El plantel ya estaba cerrado! El refuerzo que le negaron a Meneguini en Universidad de Chile
¡Familia actualizó su estado de salud! El insólito motivo por el que Marta Larraechea terminó grave en urgencias

¡Familia actualizó su estado de salud! El insólito motivo por el que Marta Larraechea terminó grave en urgencias
U de Chile vs Huachipato se juega en su fecha inicial.

¿Fue un alboroto innecesario? Partido de Huachipato vs U de Chile ya tiene fecha para disputarse
Álvaro Madrid debutará en Colo Colo.

Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo: refuerzo que acaba de llegar asoma como titular contra Everton
Diego Rivarola estalla por suspensión de partido de U de Chile.

Ídolo de U de Chile pierde la paciencia y estalla contra las autoridades por suspensión de partido: "Que digan que..."
Esteban Pavez lesión.

"Salió llorando...": detallan la grave lesión de Esteban Pavez que podría tenerlo meses fuera de las canchas
U de Chile rechazó cinco ofertas por Lucas Assadi.

Brasil, MLS y hasta de Europa: revelan las cinco ofertas que en U de Chile rechazaron por Lucas Assadi
Johnny Herrera reacciona a fichaje de Colo Colo.

Un decepcionado Johnny Herrera reacciona al nuevo refuerzo de Colo Colo: lo quería para la U de Chile

VIDEO | ¿Pueden llegar más refuerzos? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos a Colo Colo

¡A EEUU los pasajes! La Roja será sparring de dos selecciones mundialistas
Técnico chileno se ofrece a dirigir La Roja con tajante aviso

¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año