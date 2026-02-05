Claudio Crespo se lanzó y Carmen Hertz lo frenó: Así contestó la diputada a deslenguado insulto del ex carabinero

Tras una polémica que se ha venido arrastrando por semanas, la diputada Carmen Hertz finalmente zanjó el asunto. Todo a raíz de la crítica que hizo la legisladora a la justicia por el fallo que absolvió a Claudio Crespo, ex carabinero que cegó a Gustavo Gatica.

Recordemos que, el 13 de enero en su cuenta de X, la militante del PC escribió: “Es un escándalo, una vergüenza incalificable el fallo que absuelve al criminal Claudio Crespo, la impunidad total ante el traumatismo ocular gravísimo inflingido que le significó ceguera total”.

La fuerte respuesta de Crespo

Fue recién esta semana que el exteniente coronel decidió responder al descargo de la parlamentaria. “Menos mal que esta vieja tóxica no fue reelecta. No podrá escupir más odio en el Congreso Nacional y eso sí que es un avance para la democracia”, lanzó a través de la misma red social.

Menos mal que esta vieja tóxica no fue reelecta.

No podrá escupir más odio en el Congreso Nacional y eso sí que es un avance para la democracia.

Además de corrupta que viajaba todos los años a España y cobraba su sueldo igual. @carmen_hertz eres una comunista corrupta. pic.twitter.com/tC1eSp2Twz February 3, 2026

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Además de corrupta que viajaba todos los años a España y cobraba su sueldo igual. @carmen_hertz eres una comunista corrupta", sentenció al final el otrora funcionario de Carabineros.

Ante el deslenguado mensaje de Crespo, la diputada no parecía tener intención de responderle. Sin embargo, una usuaria de X tomó cartas en el asunto y la mencionó en el tuit del ex uniformado. “Nunca este psicópata tendrá la altura de nuestra compañera @carmen_hertz. Por cierto, que no cante victoria este carnicero”, expresó @Nadia_Avalos.

A raíz de la mención, la diputada tampoco se iba a quedar callada y zanjó de una vez por todas el ácido cruce con Crespo. “Nadia querida, los insultos de @ClaudioCrespoG borrego de perfil criminal significan que estoy en el lado correcto de la historia”, sentenció Carmen Hertz.

Nadia querida, los insultos de @ClaudioCrespoG borrego de perfil criminal significan que estoy en el lado correcto de la historia — Carmen Hertz (@carmen_hertz) February 5, 2026

Te puede interesar: “Una vergüenza incalificable”: La dura reacción de diputada Carmen Hertz tras absolución de Claudio Crespo