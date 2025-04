Boric sale a desmentir supuesta foto en estado de ebriedad: "Desde ayer cuentas vinculadas a la derecha..."

A través de redes sociales el presidente Gabriel Boric salió a desmentir una fotografía en la que se le acusaba de encontrarse en estado de ebriedad en la vía pública. En concreto el jefe de Estado señaló que la imagen era parte de un video en donde unos padres le pidieron sacarse una foto con su hijo fanático de la Católica al igual que el presidente.

Inclusive, los padres se sumaron a la denuncia publica y compartieron el video completo del momento. "Y por qué habría que creerle al Sr.Boric que la foto en que aparece ebrio es falsa? Es su palabra contra la de los demás pero no olviden “QUE TIENE PRONTUARIO” han seguido escribiendo desde otras cuentas en redes.

¿Qué dijo Boric sobre lo ocurrido?

“Desde ayer cuentas vinculadas a la derecha (incluidos algunos de sus líderes) han estado difundiendo una imagen mía dando a entender que estaba ebrio en la vía pública”, comenzó diciendo el primer mandatario. “Por supuesto era FALSO. Sacaron un pantallazo antojadizo de un video de un padre en que me pedía saludar a su hijo de 4 años de la Cato (venían saliendo del estadio después de haber ganado 2-1)”, puntualizó Boric.

“La desinformación es un peligro grave para las democracias y las sociedades y ellos lo utilizan como arma política para confundir y engañar. Sé que no se van a disculpar conmigo ni con la familia que hizo el video, pero me queda la tranquilidad que se dejan en evidencia tal cual son. Muchas gracias al padre (a quien no conocía) que me envió el video original. Un abrazo antes de partir a India", finalizó.

Tengan en cuenta que a través de redes sociales, la propia familia involucrada cuestionó la noticia falsa y agradeció el gesto que tuvo el Presidente. “Veníamos del estadio y nos topamos con Boric que se acercó muy buena onda a sacarse una foto con mi hijo de 4 años y se agachó a conversar con él. Del video del momento se viralizó un pantallazo malintencionado y se ha sacado de contexto. Este no es un mensaje político, siento la obligación de que se viralice con la misma fuerza lo que realmente pasó”, dijo el comunicado de la familia involucrada.

