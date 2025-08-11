Presidente Boric apuntó contra sectores de oposición tras revelar sus test de drogas: “Persisten en generar dudas”

presidente Gabriel Boric

Por: Catalina Martínez

Este lunes, el presidente Gabriel Boric compartió en sus redes sociales los resultados de los análisis de drogas a los que se sometió recientemente.  Las pruebas, realizadas con muestras capilares y urinarias, descartaron la existencia de sustancias ilícitas en su organismo.

Es más, incluso compartió imágenes de los informes médicos que respaldan los resultados. Uno de los documentos proviene de la Red Salud UC Christus, mientras que el otro fue emitido por el laboratorio Corthorn Health.

Ambos documentos certificaron que en el mandatario no se detectaron drogas cannabinoides, cocaína, opiáceos ni fenciclidina. Sumado al anuncio, Boric dedicó unas palabras a ciertos sectores opositores, instándolos a no "generar dudas o desinformar a la ciudadanía".

"Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé", comentó de entrada el jefe de Estado en su cuenta de X y también en Instagram.

"Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla", agregó. En esa misma línea, llamó al Congreso a que trate con "seriedad y altura de miras" este tipo de temas que son "tan importantes para Chile".

"Los invito a avanzar y legislar sobre el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el combate al crimen organizado", apuntó el presidente Boric, cerrando así su potente mensaje.

Cabe destacar, que la revelación del mandatario se da justo antes de que este martes se vote en la Cámara de Diputados el proyecto que establece que el presidente de la República, ministros, parlamentarios y otras autoridades deberán presentar una declaración jurada y exigir un test de drogas que acredite no encontrarse afecto a esta inhabilidad.

