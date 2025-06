Beccacece se sincera sobre el interés de La Roja con brutal palo a Sampaoli: "Yo siempre…"

Tras el desastroso paso de Ricardo Gareca, que dejó a La Roja sin opciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo, la gran pregunta es quién asumirá ahora el banco nacional, y mientras la ANFP considera como opción a Sebastián Beccacece, el DT sorprendió revelando su postura con un brutal palo a Jorge Sampaoli.

Efectivamente, quien fuera ayudante de 'Don Sampa' en aquel Chile campeón de la Copa América 2015, aparece hoy en la carpeta de Pablo Milad y compañía para liderar un nuevo ciclo en la Selección, y tras ser consultado por esta posibilidad, el actual técnico de Ecuador repasó sin piedad a su antiguo colega.

En diálogo con DSports, el también exentrenador de Universidad de Chile valoró la opción sacando a relucir la gran virtud que tiene él en comparación a Sampaoli: "No estoy al tanto, pero si observas mi carrera, yo siempre, siempre he terminado mis contratos, siempre he respetado mi palabra, para mí es muy importante".

En esa línea, aseguró que actualmente está 100% enfocado en el seleccionado tricolor, con el que tiene grandes expectativas para lo que será su participación en la próxima cita mundialista: "Tengo contrato hasta que finalice el Mundial (2026), y Dios quiera lo pueda llevar adelante, concretar mi sueño".

"Es mi desafío, para eso vine y bueno, trabajo día y noche para el sueño de los ecuatorianos. Es un momento importante para buscar esa mejor participación en la historia de los mundiales", remató Sebastián Beccacece, que, de momento, no se visualiza como nuevo entrenador de la Selección Chilena.

