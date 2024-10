¿Hará un Zaldivia? Avisan que jugador de Colo Colo podría pasar a un clásico rival

En Colo Colo se preparan para tener muchas salidas a final de temporada debido a que quieren armar el mejor plantel posible de cara a 2025. En esta línea, afirmaron que uno de los cortados podría cruzar la vereda para ir a uno de los máximos rivales.

Se trata de Leonardo Gil, quien podría replicar lo realizado por Matías Zaldivia. "Esto de que Colo Colo buscaría renovarle salió ahora. Yo estuve hablando con gente y me decían que si no renueva se lo imaginan en la U. ¿Saben qué? Yo me lo imagino más en la Católica que en la U", dijo Verónica Bianchi en TNT Sports.

En esa línea, señaló que "no digo que haya una oferta… Me lo imagino porque la Católica es un equipo que en esa zona de la cancha no ha encontrado estabilidad, está constantemente buscando alternativas ahí y una banca coja en ese sentido".

Quizás te pueda interesar: Situación complicada: en Colo Colo se dividen internamente por la continuidad de este jugador

Afirman que Leonardo Gil podría ir a un clásico rival de los albos.

Finalmente, la periodista concluyó su análisis confirmando que "si Gil se va a una de los rivales, lo veo más en la Católica que en la U". De todas formas, el jugador tiene opciones de seguir en Macul, pero para esto deberá reducir sus pretensiones salariales.

Y es que es uno de los jugadores mejor pagados del plantel, pero en la directiva creen que su sueldo ya no es acorde a su aporte en cancha. Es por esto que le ofrecieron una extensión de contrato, pero con una reducción del 45%, siendo decisión suya si aceptarla o no.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.