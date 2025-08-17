¡¿CUANTO TIEMPO?! Autoridades entregan detalles sobre proceso de extradición del sicario del “Rey de Meiggs”

sicario Alberto Carlos Mejía Hernández

Por: Catalina Martínez

Ayer por la tarde se dio a conocer la captura en Colombia del sicario Alberto Carlos Mejía Hernández. El sujeto había estado preso en Chile por su vínculo con el caso del “Rey de Meiggs”, aunque fue liberado por un error administrativo.

Frente a los recientes hechos, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, estuvo en conversación con Meganoticias, donde se refirió al tema. Durante la entrevista, la autoridad contestó una de las interrogantes que más han surgido tras la detención de Mejía: ¿Cuándo estará en Chile el imputado?

"Primero que todo, es una gran noticia que se haya logrado en Colombia la detención de Mejía. Esta persona tiene que venir a enfrentar la justicia en Chile, y tiene que responder a las acusaciones que realiza el Ministerio Público por un crimen tan grave como es el sicariato", comenzó diciendo.

"Luego, efectivamente, comienza el proceso de extradición. Se hace la solicitud por parte del Ministerio Público a los Tribunales de Garantía, que elevan la solicitud a la Corte de Apelaciones. Una vez se apruebe, esto va a la relación consular. Nuestra cancillería se pone en contacto con la cancillería colombiana, entrega la solicitud y comienza el proceso en Colombia", agregó Gajardo.

"La ley colombiana tiene plazos que son bien breves. Desde que se comunica que esta persona está detenida, son cinco días para que nosotros realicemos todo este proceso y, una vez eso ocurra, esperamos que esa persona pueda ser juzgada en nuestro país", cerró la autoridad.

Por otro lado, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, también habló sobre el caso en un punto de prensa. “Ahora esperamos la tramitación expedita de su extradición... La experiencia con Colombia en esta materia son expeditas y esperamos que así sea esta vez”, dijo. Respecto al plazo para tener al sicario en Chile, expresó que “pueden ser meses. Son plazos contingentes, pero serán meses”.

